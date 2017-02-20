اعتبر وزیر الثقافة والارشاد الاسلامي رضا صالحي امیري زیارة الرئیس روحاني الی فیتنام عام 2016 بانها حملت رسالة واضحة لتطویر العلاقات واكد دور الدبلوماسیة الثقافیة في تطویر العلاقات بین الدول واضاف، انه وعبر الدبلوماسیة الثقافیة یمكن للشعوب ان تتعرف علی ثقافة وعادات وتقالید بعضها بعضا.

واكد وزیر الثقافة والارشاد الاسلامي رضا صالحي امیري بأن هنالك علاقات ثقافیة جیدة بین ایران وفیتنام ولا بد من تطویر هذه العلاقات، معتبرا فیتنام بأنها غنیة من الناحیة الثقافیة وان الشعب الایراني یحمل رؤیة ایجابیة عنها.

وخلال استقباله في طهران الاحد المبعوث الخاص لرئیس وزراء فیتنام الی الیونسكو فم سان تشاو، قال صالحِي امیري، ان ایران وفیتنام یمكنهما في المنطقة والمجتمع الدولي ان یكون لهما تعاون واسع في المجالات الثقافیة والفنیة.

واشار الی الانشطة الثقافیة والفنیة لوزارة الثقافة والارشاد الاسلامي وقال، ان هذه الوزارة یمكنها اقامة تعاون ثقافي وفني مشترك مع فیتنام في مختلف المجالات منها الافلام والموسیقی والكتاب والفنون التشكیلیة والمطبوعات.

واضاف صالحي امیري، هنالك الان اكثر من 20 الف مؤسسة ثقافیة في البلاد وتعتبر من ضمن المؤسسات المدنیة.

من جانبه اعتبر المسؤول الفیتنامي ان ایران تمتلك ثقافة وحضارة عریقة واضاف، انه بامكان البلدین اقامة تعاون مشترك في مجالات السینما والعمارة وتبادل اثار المتاحف للعرض.

وصرح فم سان تشاو ان فیتنام ناجحة في مجال الدبلوماسیة الثقافیة وتستخدمها كمبدأ اساس في سیاستها الخارجیة، وقال، ان فیتنام تمتلك ممثلیات ثقافیة في 100 دولة في العالم وتقوم عبرها بالتعریف بثقافتها وحضارتها للعالم.