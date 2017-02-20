نظّمت رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامیة في ايران اليوم الاثنين وتستمر الى يوم غد الثلاثاء، الجولة السادسة من الحوار الديني بين الإسلام والكنيسة الأرثوذكسیة الیونانیة تحت عنوان «العقلانية الدینیة؛ سبیل لمواجهة التطرف والعنف» في طهران. وستقوم الرابطة بتنظیم هذه الجولة بحضور رئیس الرابطة «أبوذر ابراهیمي تركمان» ووفد مسیحي من الیونان.

وشارك في هذا الحوار، حشد من الأكادیمیین والمدرسین منهم المدرس في جامعة طهران «یونس نوربخش»، والمدرس في جامعة الأدیان والمذاهب في ايران «محمد باقر طالبي دارابي»، والأكادیمي الايراني «عارف زادة» بالإضافة الی مطران طهران وشمال إيران للأرمن الأرثوذكس «سیبوه سركیسیان»، والمدرسة الأكادیمیة والأستاذة بكلية الشريعة بجامعة طهران «طوبی كرماني»، وكذلك عدد من الأساقفة والمفكرين المسيحيين من اليونان.

وسیحاضر خلال المؤتمر السادس للحوار الديني بين الإسلام والكنيسة الأرثوذكسیة الیونانیة، عدد من المشاركین حول مواضیع عدة منها «دور التعلیم والأسرة في مواجهة التطرف والعنف»، و«دور القادة الدینیین في إجتناب العنف والتطرف»، و«التوجه العقلاني نحو الدین من أجل مواجهة العنف والتطرف»، «العقلانية والاعتدال»، و«الانسانية والقيم المشتركة، إنجازات دينية من أجل عالم أفضل».

جدير بالذكر أنه نظمت رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامیة في ايران قبل هذا، الجولة الخامسة من الحوار بین الإسلام والكنيسة الأرثوذكسیة الیونانیة تحت عنوان «التعایش السلمي بین الثقافات من منظور الإسلام والمسیحیة الأرثوذكسیة».