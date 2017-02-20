ويشتمل الكتاب على فصول مختلفة بما فيها «قواعد المواجهة المسلحة»، «عقائد السلف والثقافة الاسلامية»، «حقوق الاقليات وقواعد مواجهة المنكر»، «حقائق عن ثقافة النهي عن المنكر»، «الشباب والفتنة النائمة»، «اصلاح المفاهيم»، «اصدقاء واعداء سيد قطب».

وجاء في مقدمة الكتاب بقلم المؤلف «ان ثمة علائم ومؤشرات عن برنامج ممنهج للحد من انتشار الاسلام في الغرب والشرق لاسيما في المجتمعات الاسلامية، وهذا الهدف يتحقق فقط عن طريق تقويض والتضييق على القادة المسلمين. وكل انسان واع وعاقل يفهم هذه الحقيقة بان اضعف درجات الايمان في هذه الظروف هو تظافر جهود الرواد والقائمين على الدعوة الاسلامية بشأن القضايا المتفق عليها وتجنب الخوض في القضايا الخلافية. لكن الحقيقة المعاصرة تشهد اندلاع نار ناجمة عن ضعف حكمة الدعاة والتي ينفخ فيها الحكام للحفاظ على سلطتهم وعروشهم ويلبون عمليا اهداف الشرق والغرب».

وتطرق المؤلف في الصفحة 38 من الكتاب الى «انظمة تطبيق احكام الشريعة» ويقول «في حال توافر الظروف والارضية اللازمة لتطبيق الشريعة الاسلامية، فان المهم هو توفر النظام الذي يتولى وضعها موضع التنفيذ. وفي معظم الحالات فان هذا النظام يجب ان يكون اسلاميا ويتمتع بالصلاحة والقدرات اللازمة لذلك لانه ان كان هناك عدم جدارة وانحراف في هذا النظام، فان تطبيق الشريعة الاسلامية يواجه مشاكل وتحديات وان تجربة السودان ليست تجربة ببعيدة، لان محاكم تطبيق الشريعة لم تكن تتمتع بالاهلية والجدارة اللازمة لذلك وهذا ما ادى الى ان تواجه الشريعة الاسلامية تحديات ومشاكل».