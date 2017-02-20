الرسم لغة الإحساس يمكن الفنان من خلاله أن يعبر عما يدور بداخله، إذا أراد أن يبعث برسالة،

وربما يبقى المعنى ببطن الفنان، من هذا المنطلق بدأ المهندس المعماري المصري «فريد عمارة» تدشين فكرته في تصميم ورسم وتفسير بعض آيات القرآن بالرسم، بعدما قضى وقتاً طويلاً يقرأها متأثراً بمعانيها، فوجد قلمه يرسم ما يشعر به وفهمه من معانيها.

وقال عمارة، الذي دشن صفحة لتصميماته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» باسم «Fariedesign»، إنه بدأ فكرته بعدما كان يقضي وقتاً طويلاً على الإنترنت في قراءة كتب مصورة لفنانين عالميين، من جنسيات مختلفة، للتعرف على الأساليب والتقنيات الحديثة في التصميم، وبعدما بدأ في التجريب لأول مرة بتدشين صفحته عام 2012 ولاقت تصميماته استحسان البعض، وتلقى عرضا بعد عام من بدايته، لعرض أعماله في معرض الفن السنوي بكلية التصميم بفورتسبورغ بألمانيا، وتم وضعها في كتاب المعرض بمكتبة الكلية، لافتاً إلى أنه ليس لديه شغف والبحث وراء الاشتراك بالمسابقات بهدف الفوز بأي جائزه، قائلاً: «لم يكن هذا ولم يصبح مقصدي».

وأضاف عمارة: «آيات القرآن تثير الخيال والتأمل بغير جهد، وأشعر على الدوام أن معاني الآيات يغيب على كثير منا بسبب التردي العام في اللغة العربية، ولما كان العصر الحديث هو عصر الصورة، وهي أداتي في التعبير عن الأفكار، وجدت أن عندي فرصة في لفت الأنظار لمعاني ومقاصد الآيات بشكل جمالي وبسيط».

يعمل عمارة حالياً على الإعداد لكتاب فيه قصص قصيرة على هيئة ألبومات مصورة، فيه تصميمات لم تنشر من قبل على الصفحة، ينشغل عنه بعض الوقت بسبب عمله كمهندس معماري ويأخذ من وقته ما يقرب من 17 ساعة على مدار اليوم، ضمن أبرز تصميماته كانت قصة بعنوان «سفر» وهي خيالية بالكامل، بحسب قوله، ولكن الحقيقي فيها هي عواطف افتقاد شخص مقرب جداً منه، والرغبة في الوصال المستحيل معه.

ويستخدم «عمارة» في التصميم أدوات بسيطة وحيل أبسط، مؤكداً أنه يهدف إلى إثارة الخيال عند المشاهد وجذبه للفكرة والتصميم بدلاً من أسلوب تنفيذه، ربما كان هذا سبباً أساسياً في اقتصاري على الحبر الأسود دون الألوان.