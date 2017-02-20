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رقم الخبر: 187967 تاريخ النشر: شباط 20, 2017 الوقت: 14:00 الاقسام: رياضة  
التعادل يحسم مواجهة كولن مع شالكه في البوندسليجا

التعادل يحسم مواجهة كولن مع شالكه في البوندسليجا

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مباراة كولن مع ضيفه شالكه، على ملعب راين إينرجي ستاديون، في ختام الجولة الحادية والعشرين، من الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم "بوندسليجا".

تقدم الضيوف مبكرًا جدًا عن طريق أليساندرو شوبف في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، ثم تعادل أنطوني موديست لأصحاب الأرض قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين، وتحديدًا في الدقيقة 43، في حين لم يسفر الشوط الثاني عن أي اختلاف في النتيجة.

وبذلك حصل كلا الفريقين على نقطة وحيدة، حيث وصل كولن للنقطة رقم 33 في المركز السابع، بينما أصبح رصيد شالكه 26 نقطة في المركز العاشر.

وفي المباراة الاخرى فاز لايبزيج وصيف الدوري لحد الان على مضيفه مونشنغلادباخ بهدفين لهدف.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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