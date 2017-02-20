الناشرون العمومیون الاتصال علی هذا العنوان http://www.ipcu.ir والناشرون الجامعیون الاتصال علی هذا العنوان http://www.nbu p.ir وناشرو قسم الاطفال والاحداث الاتصال علی هذا العنوان http://www.cacbp.ir والناشرون في مجال التعلیم الاتصال علی هذا العنوان http://www.afnam.ir

وبهذا الصدد تحدث مدیر اللجنة التنفیذیة والرفاهیة لمعرض طهران الدولي للكتاب، حسین صفري عن عقد اجتماع مشترك مع أعضاء المجلس البلدي مع مديري معرض الكتاب ونائب رئيس البلدية حیث تم التصویت علی تشكیل ست لجان للاشراف التام علی أعمال هذا المعرض الذي سیبدأ عمله في أول شهر نیسان ولمدة عشرة أیام.