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رقم الخبر: 187966 تاريخ النشر: شباط 20, 2017 الوقت: 13:59 الاقسام: ثقافة وفن  
غدا.. بدء تسجیل الناشرین للمشاركة في معرض طهران الدولي للكتاب

غدا.. بدء تسجیل الناشرین للمشاركة في معرض طهران الدولي للكتاب

أعلن مدیر لجنة الناشرین المحلیین، هومان حسن بور عن بدء تسجیل أسماء الناشرین یوم غد الثلاثاء للمشاركة في معرض طهران الدولي للكتاب بدورتة الثلاثین وذلك حسب هذا التسلسل:

الناشرون العمومیون الاتصال علی هذا العنوان  http://www.ipcu.ir والناشرون الجامعیون الاتصال علی هذا العنوان http://www.nbu p.ir وناشرو قسم الاطفال والاحداث الاتصال علی هذا العنوان  http://www.cacbp.ir والناشرون في مجال التعلیم الاتصال علی هذا العنوان http://www.afnam.ir
وبهذا الصدد تحدث مدیر اللجنة التنفیذیة والرفاهیة لمعرض طهران الدولي للكتاب، حسین صفري عن عقد اجتماع مشترك مع أعضاء المجلس البلدي مع مديري معرض الكتاب ونائب رئيس البلدية حیث تم التصویت علی تشكیل ست لجان للاشراف التام علی أعمال هذا المعرض الذي سیبدأ عمله في أول شهر نیسان ولمدة عشرة أیام.

 

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ايبنا
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