ميلان يتخطى عقبة فيورنتينا في الدوري الإيطالي نجح ميلان في تفادي مفاجأة ضيفه فيورنتينا، محققا الفوز بهدفين مقابل هدف في الجولة 25 من الدوري الإيطالي.