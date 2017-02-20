|عاجل :
|
|للمزید
|رقم الخبر: 187965
|تاريخ النشر: شباط 20, 2017
|الوقت: 13:58
|الاقسام: رياضة
|
ميلان يتخطى عقبة فيورنتينا في الدوري الإيطالي
نجح ميلان في تفادي مفاجأة ضيفه فيورنتينا، محققا الفوز بهدفين مقابل هدف في الجولة 25 من الدوري الإيطالي.
أحرز ثنائية ميلان كلا من يوراي كوتشكا وجيرارد ديلوفو في الدقيقتين 16 و31، بينما سجل نيكولا كالينيتش هدف فيورنتينا في الدقيقة 20.
بتلك النتيجة يحتل ميلان المركز السابع برصيد 44 نقطة، بينما يحتل فيورنتينا المركز الثامن برصيد 40 نقطة.
هذا وكانت نتائج باقي المباريات كالتالي:
بولونيا صفر – انتر ميلان 1
اودينزي 1 – ساسولو 2
فيرونا 1 – نابولي 3
سامبدوريا 1 – كالياري 1
بيسكارا 5 – جنوى صفر
روما 4 – تورينو 1
|الأکثر قراءة
|الیوم
|هذا الاسبوع
|هذا الشهر