* الإنتقالية الكبيرة التي أحدثها المجددون في الشعر تعني بأن ذلك التغيير ليس تغييرا في كيان الشعر فحسب بل في بيانه أيضا

قام معول الحداثة المقدس بهدم البناء اللغوي للغة الشعرية في القصيدة القديمة، وهو عمل جدي وجاد للإنقطاع عن القوانين وقواعد اللغة التقليدية والتحرر من الإسلوب البدائي عند التعامل مع التراث، بل أن هذا الهدم أخذ بنظر الإعتبار تفكيك المفردة القديمة بكيانها المعهود.

وكانت الإرادة واضحة لدى المحدثين في إعادة البناء على أرضية جديدة مستندين في هذا الى وسيطهم الجديد مع المجتمع إبتداءً بالصفاء الشعري ووصولا إلى السمو، للوصول لكونيتهم الخالية من الخلط والإعادة ضمن مشكلات لا حصر لها إزاء بدايات أولية لليقظة العربية وشيوع الأيدلوجيات وتقليص المسافات ما بين النظريات الأدبية وتأثير مخلفات الحرب العالمية الثانية على الصعيد الإجتماعي والإقتصادي وكذلك مفهوم الحريات وحقوق الإنسان.

لقد هيأ كل ذلك للمحدثين الجدد مواجهة هذا الخليط من الإشكالات بمفاهيم نظرية ولا بد فيما بعد من الإنتقال ومن هذه المفاهيم إلى تبني النظريات المناسبة ضمن ما أفرزته تلك المشكلات وكذلك التطورات التي يشهدها العالم على كافة الأصعدة وبالأخص منها التحول الذي طرأ على كيان المجتمعات التي بدأت في التحاور الذاتي عن متطلبات حاجاتها الأساسية، وفي مقدمتها مسألة الحريات التي دخلت كأساس ضمن أزمة الثقافة العربية مقابل الحاجة الروحية للإنفتاح الإنساني والإفادة من المشتركات بدلا من التطلع من خلال المناطق الضيقة إلى محدودية الإبداع في الثقافة العربية والخضوع لمسمى «قداسة»‌ المشروع التراثي والذي استغل من قبل رواد القصيدة الكلاسيكية ضمن المفاهيم العامة والجاهزة نحو فهم التراث العربي وكيفية الإفادة منه.

أن تأسيس حركة الحداثة وتحديدا جماعة «مجلة شعر» تم على أساس تلك المشكلات التي ذكرناها، وبالتالي فأن هذه المواجهة الشمولية تعني في جانبها الأساس أن همها كان إبداعيا ضمن مفهوم الوصول للجمالية وتحرير الذات.

لا شك أن هذه الدعوة قد أتت بالحاجة التي يشعر بها الكثير من الشعراء العرب، ولا شك بما لاقت من قبول واستحسان وانتماء من الشعراء حين سارعت أقلامهم بالكتابة في المجلة.

إن مؤسسي الحركة والمساندين لها قدموا تصورات جديدة عندما عرضوا إلى تحليل القصيدة القديمة وتحليل الأثر الذي تركته في عقلية المتلقي، وانعكس ذلك على استجابته النفسية والعاطفية، وبالتالي كانت المهمة شيئا من العسرة في تطويع الأذن القديمة وتعديل ألسنة النطق وجعل الأحاسيس برمتها تشترك في ذلك الإداء أمام لغة بمرور الزمن اكتسبت حصانة دينية وبيئة كبيرة حاضنة بل رضا إلهي كونها لغة القرآن المحفوظة صحائفه في السماء، فالسطو عليها أو محاولة العبث بها يرقى إلى منزلة الخروج على الأعراف الدينية والأخلاق العربية وبالتالي فعده البعض بمصاف التنكيل بالحضارة العربية، وما أتت به من متغيرات في صالح العقلية العربية كمنهج وسلوك.

كانت الحساسية تجاه «اللغة» تلك هي واحدة من المعضلات لسبب سابق ذكرناه، والسبب الآخر هو بطء التطور أو بالأحرى الشللية التي أصابت الفكر العربي في توجهاته الخاصة لإختيار لحظته المناسبة لإستيعاب النتائج المترتبة لما وراء الحربين العالميتين بعد أن قُسمَ الوطن العربي ونمت الإقطاعية وتغلغل الإستعمار في مفاصل متعددة من أجزاء الجسد العربي.

ورغم ذلك لم يحفل القاموس العربي بشيء جديد بإضافة نوعية رغم أن اللغة تتطور تطورا طبيعيا ضمن سياقاتها بسبب رسوخ الماضي التقليدي في العقل وفي المخيلة، إن النقد والرفض وإعادة الخلق من الصفات التي لازمت سعي المحدثين للوصول إلى السرية الساحرة، وموازنة الحفاظ على ما في اللغة من عذوبة، والتي تكمن في تحسس أعماق المجتمع وليس الإقتراب من مناطق متحسساتها والإنتهاك يعني عند المحدثين امتلاك إرادة التغيير من خلال الإحساس بوعي المعاناة، لذلك فأن ما يسعى لتقديمه من عمل إبداعي لا يرتبط بهيكلية الزمكانية الآنية بل تصوره بأن الذي سيأتي هو نفسه الذي الآن، فعليه أن يكون الصوت والكلمة بمستوى الإحساس بالغد وليس التعبير عن الواقع المقيت حسب.

هذا التصور الذي ذكرناه عن اللغة جعل العديد من شعراء الحداثة يقفون بالضد نحو قواعد النحو ونحو فقه اللغة ودعوا لتصور جديد أو بالأحرى لإستعمال جديد للنظام الذي ارتكزت عليه قواعد اللغة العربية.

إن الإنتقالية الكبيرة التي أحدثها المجددون في الشعر من مرحلة انحطاط مضمونه إلى انتقاله لروح العصر وإشباعه بمتحولات ذلك العصر يعني بأن ذلك التغيير ليس تغييرا في كيان الشعر فحسب بل ومثلما دعا إليه يوسف الخال في بيانه تغييرا في النظام المغلق والتجربة والحياة والعقل.