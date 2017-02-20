الوفاق/خاص- اعلن الاتحاد الاسيوي بالكرة الطائرة عن البرنامج الكامل لمباريات بطولة آسيا للشباب تحت سن 19 عاماً، وتستمر هذه البطولة للفترة من 28/3 ولغاية 5/4 في مدينة نايبيداو بميانمار.

ويلعب المنتخب الايراني – بطل الدورة الماضية – في المجموعة الثانية مع كل من( كوريا الجنوبية و بنغلاديش)، حيث سيستريح في اليوم الاول ويلعب في اليومين التاليين امام كوريا الجنوبية وبنغلاديش على التوالي.

وفيما يلي المجموعات الاربع في البطولة:

المجموعة الاولى( هونغ كونغ – ميانمار – استراليا)

المجموعة الثانية( ايران – كوريا الجنوبية – بنغلاديش)

المجموعة الثالثة( تايلند – سريلانكا – اوزبكستان – اليابان)

المجموعة الرابعة( كازاخستان – السعودية – الصين – تايوان).

وسيتأهل من كل مجموعة فريقين الى دور الثمانية، حيث سيلعبون في مجموعتين لتحديد المراكز من الاول وحتى الثامن.