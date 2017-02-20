  • الإثنين ٢٣ جمادی الاولی ١٤٣٨
  • الإثنين , فبراير 20, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 187962 تاريخ النشر: شباط 20, 2017 الوقت: 13:51 الاقسام: رياضة  
البرنامج الكامل لمباريات الكرة الطائرة لبطولة شباب آسيا
اعلنه الاتحاد الاسيوي للعبة

البرنامج الكامل لمباريات الكرة الطائرة لبطولة شباب آسيا

الوفاق/خاص- اعلن الاتحاد الاسيوي بالكرة الطائرة عن البرنامج الكامل لمباريات بطولة آسيا للشباب تحت سن 19 عاماً، وتستمر هذه البطولة للفترة من 28/3 ولغاية 5/4 في مدينة نايبيداو بميانمار.

ويلعب المنتخب الايراني – بطل الدورة الماضية – في المجموعة الثانية مع كل من( كوريا الجنوبية و بنغلاديش)، حيث سيستريح في اليوم الاول ويلعب في اليومين التاليين امام كوريا الجنوبية وبنغلاديش على التوالي.

وفيما يلي المجموعات الاربع في البطولة:

المجموعة الاولى( هونغ كونغ – ميانمار – استراليا)

المجموعة الثانية( ايران – كوريا الجنوبية – بنغلاديش)

المجموعة الثالثة( تايلند – سريلانكا – اوزبكستان – اليابان)

المجموعة الرابعة( كازاخستان – السعودية – الصين – تايوان).

وسيتأهل من كل مجموعة فريقين الى دور الثمانية، حيث سيلعبون في مجموعتين لتحديد المراكز من الاول وحتى الثامن.

 

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/خاص
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0682 sec