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|رقم الخبر: 187962
|تاريخ النشر: شباط 20, 2017
|الوقت: 13:51
|الاقسام: رياضة
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اعلنه الاتحاد الاسيوي للعبة
البرنامج الكامل لمباريات الكرة الطائرة لبطولة شباب آسيا
الوفاق/خاص- اعلن الاتحاد الاسيوي بالكرة الطائرة عن البرنامج الكامل لمباريات بطولة آسيا للشباب تحت سن 19 عاماً، وتستمر هذه البطولة للفترة من 28/3 ولغاية 5/4 في مدينة نايبيداو بميانمار.
ويلعب المنتخب الايراني – بطل الدورة الماضية – في المجموعة الثانية مع كل من( كوريا الجنوبية و بنغلاديش)، حيث سيستريح في اليوم الاول ويلعب في اليومين التاليين امام كوريا الجنوبية وبنغلاديش على التوالي.
وفيما يلي المجموعات الاربع في البطولة:
المجموعة الاولى( هونغ كونغ – ميانمار – استراليا)
المجموعة الثانية( ايران – كوريا الجنوبية – بنغلاديش)
المجموعة الثالثة( تايلند – سريلانكا – اوزبكستان – اليابان)
المجموعة الرابعة( كازاخستان – السعودية – الصين – تايوان).
وسيتأهل من كل مجموعة فريقين الى دور الثمانية، حيث سيلعبون في مجموعتين لتحديد المراكز من الاول وحتى الثامن.
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