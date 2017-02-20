من المقرر ان تنفذ اليوم «اتفاق سرغايا» وبدء خروج 130 مسلحاً إضافةً إلى عائلاتهم من بلدة سرغايا في ريف دمشق الشمالي الغربي باتجاه إدلب.

ان من المقرر اليوم تنفيذ «اتفاق سرغايا» وبدء خروج ما يقارب 130 مسلحاً إضافةً إلى عائلاتهم من بلدة سرغايا في ريف دمشق الشمالي الغربي باتجاه إدلب، فضلاً عن تسوية أوضاع مسلحين آخرين من أبناء البلدة.

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لعملية المصالحة التي وقعت بين وفد المصالحة الممثل عن الحكومة السورية والمجموعات المسلحة في المنطقة منذ عدة أشهر.