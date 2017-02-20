  • الإثنين ٢٣ جمادی الاولی ١٤٣٨
  • الإثنين , فبراير 20, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 187961 تاريخ النشر: شباط 20, 2017 الوقت: 13:56 الاقسام: عربيات  
«اتفاق سرغايا» اليوم، وخروج مسلحين من ريف دمشق باتجاه إدلب

«اتفاق سرغايا» اليوم، وخروج مسلحين من ريف دمشق باتجاه إدلب

من المقرر ان تنفذ اليوم «اتفاق سرغايا» وبدء خروج 130 مسلحاً إضافةً إلى عائلاتهم من بلدة سرغايا في ريف دمشق الشمالي الغربي باتجاه إدلب.

ان من المقرر اليوم تنفيذ «اتفاق سرغايا» وبدء خروج ما يقارب 130 مسلحاً إضافةً إلى عائلاتهم من بلدة سرغايا في ريف دمشق الشمالي الغربي باتجاه إدلب، فضلاً عن تسوية أوضاع مسلحين آخرين من أبناء البلدة.

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لعملية المصالحة التي وقعت بين وفد المصالحة الممثل عن الحكومة السورية والمجموعات المسلحة في المنطقة منذ عدة أشهر.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0697 sec