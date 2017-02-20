اعلنت مؤسسة مكافحة الارهاب في اقليم كردستان العراق، الاثنين، عن مقتل “وزير صحة داعش” وعدد آخر من قيادي التنظيم الارهابي خلال عملية خاصة بالاشتراك مع “التحالف الدولي” بالموصل، مؤكدة ان العملية اسفرت عن مقتل عدد اخر من القياديين المهمين بصفوف التنظيم.

وقالت المؤسسة في بيان إن “قوات مؤسسة مكافحة الارهاب نفذت، اليوم، عملية مشتركة مع قوات التحالف استهدفت مقر القيادة والسيطرة التابع لكتيبة الفرقان لتنظيم داعش في الموصل”، مؤكدة ان “العملية اسفرت عن مقتل الارهابي ابو بكر الشيشاني وهو يحمل الجنسية الروسية ومسؤول عسكري في نينوى وابو فاطمة التونسي المسؤول المالي لولاية نينوى”.

واضافت المؤسسة، ان “العملية اسفرت ايضا عن قتل الدكتور صلاح حسن الصقلاوي الذي يشغل وزير الصحة بالتنظيم المعروف بـ(دكتورعبدالله) وكذلك مقتل الدكتور ابو حسن الحمصي امير الصحة في ولاية الشام خلال العملية”، مبينة انه “في الوقت نفسه قتل 30 ارهابيا والحاق خسائر فادحة بالتنظيم خلال العملية ذاتها”.



