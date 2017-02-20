بعد لغط كثير جرى في الايام الاخيرة عن محرومية طارمي أمام الهلال في لقائه اليوم الثلاثاء ضمن مباريات دوري ابطال آسيا بكرة القدم، فقد انتهت هذه الامور بأعلان الاتحاد الاسيوي للعبة بان اللاعب مهدي طارمي يستطيع اللعب مع فريقه ولانه ادي العقوبة المفروضة عليه في مباراة بالدوري الايراني.

وجاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح أمس الاثنين وتم الاعلان عن اسماء اللاعبين بالنسبة للفريقين، وكان اسم اللاعب مهدي طارمي موجوداً ضمن قائمة برسبوليس.

وكان الشارع الايراني غير مطمئن نتيجة الشائعات التي كانت تدور هنا وهناك، من انه لا علاقة للدوري الداخلي بدوري الابطال، ولكن نادي برسبوليس كان تقريباً مطمئناً كامل الاطمئنان من ان العقوبة التي كانت بحق طارمي قد اداها وانتهت.

وكذلك تم الاعلان في هذا المؤتمر الصحفي انه يستطيع كل فريق ان يجلس 7 لاعبين كأحتياط للفريق و11 مرافقاً .

هذا واعلن موقع اتحاد كرة القدم انه تم تعيين طاقم تحكيم سريلانكي لقيادة مباراة برسبوليس الايراني والهلال السعودي، والتي ستجري اليوم الثالثة على ملعب السلطان قابوس في مسقط.

وستقام هذه المباراة في تمام الساعة 18:30 بتوقيت طهران، والطاقم التحكيمي السريلانكي يتكون من: (كريشانا ديلان – غوراج باليا – جدارا دينا – راجاكريشنا براشانت).

هذا وسيراقب المباراة توكاب كمال من قرقيزستان وسالارجان سوب من ماليزيا بعنوان مراقب للتحكيم.