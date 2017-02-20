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رقم الخبر: 187958 تاريخ النشر: شباط 20, 2017 الوقت: 13:54 الاقسام: عربيات  
محكمة مصرية تصدر حكماً نهائياً بإعدام 11 في “مذبحة استاد بورسعيد”

محكمة مصرية تصدر حكماً نهائياً بإعدام 11 في “مذبحة استاد بورسعيد”

قضت محكمة النقض الاثنين، بإعدام إحدى عشر شخصاً في قضية “مذبحة استاد بورسعيد”.

قضت محكمة النقض الاثنين، بإعدام إحدى عشر شخصاً في قضية “مذبحة استاد بورسعيد”، التي قتل فيها 74 مشجعاً لكرة القدم عام 2012 ، حسبما نقلت وسائل إعلام متعددة. ومحكمة النقض هي أعلى محكمة مدنية في مصر وأحكامها غير قابلة للطعن. وكانت محكمة جنايات بورسعيد قضت في حزيران/ يونيو 2015 بإعدام 11 متهماً والسجن المشدد لـ 10 آخرين” فى اتهامهم بالقضية المعروفة بـ”مذبحة استاد بورسعيد”، التي راح ضحيتها 74 مشجعا من جماهير النادي الأهلي في أول شباط/ فبراير 2012، ولكن المتهمين طعنوا على الحكم.

 

 
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