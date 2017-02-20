قضت محكمة النقض الاثنين، بإعدام إحدى عشر شخصاً في قضية “مذبحة استاد بورسعيد”، التي قتل فيها 74 مشجعاً لكرة القدم عام 2012 ، حسبما نقلت وسائل إعلام متعددة. ومحكمة النقض هي أعلى محكمة مدنية في مصر وأحكامها غير قابلة للطعن. وكانت محكمة جنايات بورسعيد قضت في حزيران/ يونيو 2015 بإعدام 11 متهماً والسجن المشدد لـ 10 آخرين” فى اتهامهم بالقضية المعروفة بـ”مذبحة استاد بورسعيد”، التي راح ضحيتها 74 مشجعا من جماهير النادي الأهلي في أول شباط/ فبراير 2012، ولكن المتهمين طعنوا على الحكم.



