في مواجهة هجومية شاملة شهدت تنافسًا مثيرًا في الرميات الثلاثية سجل أنطوني ديفيز لاعب نيو أورليانز بليكانز رقما قياسيا بإحراز 52 نقطة ليقود القسم الغربي للتفوق على نظيره الشرقي 192-182 في مباراة كل نجوم دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الأحد.

وفي ظل إلغاء الدفاع تنافس اللاعبون في استعراض المهارات في التصويب وتسجيل النقاط بشكل إبداعي.

وإضافة إلى ديفيز - الذي اختير كأفضل لاعب - سجل راسل وستبروك لاعب أوكلاهوما سيتي ثاندر 41 نقطة ليحقق الغرب انتصاره السادس على الشرق في آخر سبع مباريات.

وبلغ مجموع نقاط الفريقين 374 وهو رقم قياسي بعد تسجيل 369 نقطة في فوز الغرب 196-173 العام الماضي.

ونجح ليبرون جيمس - الذي يشارك في مباراة كل النجوم للمرة 13 - في تسجيل 23 نقطة مع الشرق وأضاف جياني أنتيتوكونمبو لاعب ميلووكي باكس 30 نقطة.

وحطم ديفيز الرقم القياسي من النقاط في مباراة كل النجوم والذي كان يحمله ويلت تشامبرلين برصيد 42 نقطة في 1962.