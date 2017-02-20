أعلنت حكومة جنوب السودان الاثنين، حالة المجاعة في بعض مناطق شمال البلاد، خاصة ولاية الوحدة، بسبب الحرب الأهلية الدائرة في البلاد، منذ أكثر من ثلاث سنوات، بين الحكومة ومسلحين. ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مدير جهاز الإحصاء الرسمي بجنوب السودان أن بعض مناطق ولاية الوحدة “مصنفة كمناطق مجاعات، أو معرضة للمجاعات”، مشيراً إلى أن درجات الجوع تتصاعد بشكل خطير، وهناك انعدام كبير في الغذاء يؤدي إلى الموت جوعاً.



