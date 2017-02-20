انتزع الأمريكي داستن جونسون صدارة التصنيف العالمي للجولف لأول مرة في مشواره بعد فوزه بلقب بطولة في لوس أنجليس الأحد.

وكان جونسون يحتل المركز الثالث في التصنيف العالمي، قبل أن يجتاز الأسترالي جاسون داي الذي احتفظ بالقمة 47 أسبوعا متتاليا.

واحتاج جونسون بطل أمريكا المفتوحة إلى إحراز لقب البطولة في لوس أنجليسـ إضافة إلى وجود داي في مركز بعد الثالث من أجل انتزاع قمة التصنيف العالمي، وتوج جونسون (32 عاما) باللقب بينما احتل داي المركز 64.

وسينال جونسون جائزة قدرها 1.26 مليون دولار بعد فوزه بلقبه الثالث عشر في بطولات اللاعبين المحترفين.

وحصد جونسون لقبا واحدا على الأقل كل عام منذ مشاركته الأولى في بطولات اللاعبين المحترفين في 2008.