أكد نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية العميد "حسين سلامي" أن حرب أمريكا العسكرية على إيران وصلت لطريق مسدود، قائلاً: إن إيران تمتلك قوة ردع عالية، وأن العدو وصل الى الزوال.

إن العميد سلامي، أشار اليوم الإثنين من محافظة البرز (غرب طهران) إلى أن العدو اليوم مهزوم، ويعيش لحظاته الأخيرة، ويائس، ولا يقدر سىوى على إطلاق التصريحات، قائلاً: إنكم لم تروا أمريكا مهزومة ومنكسرة، بهذا الحد.

يتبع...