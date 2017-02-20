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رقم الخبر: 187953 تاريخ النشر: شباط 20, 2017 الوقت: 13:52 الاقسام: محليات  
العميد سلامي: سيناريو الحرب على إيران إنتهى

العميد سلامي: سيناريو الحرب على إيران إنتهى

أكد نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية العميد "حسين سلامي" أن حرب أمريكا العسكرية على إيران وصلت لطريق مسدود، قائلاً: إن إيران تمتلك قوة ردع عالية، وأن العدو وصل الى الزوال.

إن العميد سلامي، أشار اليوم الإثنين من محافظة البرز (غرب طهران) إلى أن العدو اليوم مهزوم، ويعيش لحظاته الأخيرة، ويائس، ولا يقدر سىوى على إطلاق التصريحات، قائلاً: إنكم لم تروا أمريكا مهزومة ومنكسرة، بهذا الحد.

يتبع...

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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