  • الإثنين ٢٣ جمادی الاولی ١٤٣٨
  • الإثنين , فبراير 20, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 187952 تاريخ النشر: شباط 20, 2017 الوقت: 13:50 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
مشروع غوغل المفاجئ

مشروع غوغل المفاجئ

تعمل شركة "غوغل" الأمريكية عن تجهيز مشروع جديد أطلقت عليه "مشروع فاي"، والذي ستفاجئ به كافة مريديها ومنتظري هواتفها الذكية.

تعمل شركة "غوغل" الأمريكية عن تجهيز مشروع جديد أطلقت عليه "مشروع فاي"، والذي ستفاجئ به كافة مريديها ومنتظري هواتفها الذكية.
وأشار موقع "إنجادجيت" التكنولوجي الأميركي إلى أن مصادر عديدة من داخل الشركة كشفت عن أنها تختبر حاليًا تقنية جديدة للإتصالات الهاتفية عبر هذا المشروع.
وأوضح الموقع أن التقنية الجديدة ستسمح بإستغلال إمكانيات الجيل الرابع "LTE" في الاتصالات الهاتفية، لتوفير جودة أعلى في الصوت، واستهلاك أقل في البيانات وباقات الإنترنت الخاصة بالمستخدم.
وتعمل "غوغل" على تطوير تلك التقنية مع 3 شركاء محتملين، دون أن توضح هوية الشركاء الثلاثة، وستوفر جودة أفضل وأسرع في الاتصالات الهاتفية.
علاوة على إمكانية "غوغل" نقل البيانات خلال الاتصال الهاتفي بصورة أسرع من ذي قبل، من دون استهلاك باقات الإنترنت أو البطارية الخاصة بهاتفها.
ومن المتوقع أن تدعم "غوغل" تلك التقنية في هاتفها المرتقب، والذي سيكون خليفة لهاتف "غوغل بيكسل"، الذي حقق شعبية كبيرة ومبيعات جيدة.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 2/7383 sec