تعمل شركة "غوغل" الأمريكية عن تجهيز مشروع جديد أطلقت عليه "مشروع فاي"، والذي ستفاجئ به كافة مريديها ومنتظري هواتفها الذكية.

وأشار موقع "إنجادجيت" التكنولوجي الأميركي إلى أن مصادر عديدة من داخل الشركة كشفت عن أنها تختبر حاليًا تقنية جديدة للإتصالات الهاتفية عبر هذا المشروع.

وأوضح الموقع أن التقنية الجديدة ستسمح بإستغلال إمكانيات الجيل الرابع "LTE" في الاتصالات الهاتفية، لتوفير جودة أعلى في الصوت، واستهلاك أقل في البيانات وباقات الإنترنت الخاصة بالمستخدم.

وتعمل "غوغل" على تطوير تلك التقنية مع 3 شركاء محتملين، دون أن توضح هوية الشركاء الثلاثة، وستوفر جودة أفضل وأسرع في الاتصالات الهاتفية.

علاوة على إمكانية "غوغل" نقل البيانات خلال الاتصال الهاتفي بصورة أسرع من ذي قبل، من دون استهلاك باقات الإنترنت أو البطارية الخاصة بهاتفها.

ومن المتوقع أن تدعم "غوغل" تلك التقنية في هاتفها المرتقب، والذي سيكون خليفة لهاتف "غوغل بيكسل"، الذي حقق شعبية كبيرة ومبيعات جيدة.



