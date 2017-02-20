أعلن المتحدث بإسم منظمة الطاقة الذرية بهروز كمالوندي، ان عضوية ايران في المشروع الدولي للإنصهار النووي (ايتر) تسجل تقدما جيدا جدا ولم يتبقى الا المرحلة الأخيرة لإكمال العضوية في المشروع.

وتعليقا على تقدم مراحل عضوية ايران في مشروع (ايتر) أوضح كمالوندي اليوم الاثنين، انه وبعد تبادل الزيارات بين رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية والمدير العام للمشروع الدولي للإنصهار النووي (ايتر) وأعضاء المشروع، والتي تمخضت عن توقيع اتفاقية للتعاون المشترك، بقيت حاليا المرحلة النهائية لإكمال عضوية ايران في المشروع.

وتابع قائلا ان المجلس التخصصي التابع لمشروع ايتر، يناقش موضوع عضوية ايران على مرحلتين حيث تمت خلال المرحلة الاولى الموافقة على عضويتها بشكل عام وفي المرحلة الثانية يجب أن يناقش جميع الدول الاعضاء في المشروع عضوية ايران ليعلن بعد ذلك وجهة نظره بشكل رسمي للمجلس التخصصي على ان يتم التوقيع على الاتفاق النهايي في هذا المجال.

وفي جانب آخر من تصريحاته، اعلن كمالوندي ان عضوية ايران في المشروع الدولي للإنصهار النووي (ايتر) هي في اطار المشاركة وهي ليست عضوية كاملة في الوقت الحاضر.

وأوضح ان مشروع ايتر هو مشروع طويل الأمد وتمتد افاقه المستقبلية حتي عام 2050 لذلك تعمل ايران على المشاركة في المشروع بصفة العضو المرافق والإفادة من الخبرات .

وأضاف ان مشروع ايتر قائم على تحسين استخدام المفاعل النووي التجريبي حتى عام 2030 لتطوير نشاطه بعد ذلك ليصل الى مرحلة بناء المفاعل النووي الحراري التجريبي بطاقة 500 ميغاواط في فرانسه في عام 2050.

وفيما يتعلق بأهمية المشروع الدولي للإنصهار النووي (ايتر) أكد كمالوندي ان مصادر الوقود الاحفورية بما فيها النفط والغاز واليورانيوم ستنتهي في العقود المقبلة مما يحتاج الانسان الى طاقات دائمة لذلك ان المشروع الدولي للإنصهار النووي (ايتر) يحظي ببالغ الاهمية.