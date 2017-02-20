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رقم الخبر: 187919 تاريخ النشر: شباط 20, 2017 الوقت: 10:58 الاقسام: محليات  
هدية عباس تصل لطهران على رأس وفد من مجلس الشعب السوري

هدية عباس تصل لطهران على رأس وفد من مجلس الشعب السوري

وصلت رئيسة مجلس الشعب السوري الدكتورة هدية عباس إلى العاصمة الإيرانية طهران على رأس وفد من المجلس للمشاركة في المؤتمر الدولي السادس لدعم الانتفاضة الفلسطينية.

وصلت رئيسة مجلس الشعب السوري الدكتورة هدية عباس إلى العاصمة الإيرانية طهران على رأس وفد من المجلس للمشاركة في المؤتمر الدولي السادس لدعم الانتفاضة الفلسطينية.
وكان في استقبال عباس رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني الدكتور علاء الدين بروجردي والدكتور عدنان محمود سفير سورية في طهران وأعضاء السفارة السورية.
وينطلق المؤتمر الدولي السادس لدعم الانتفاضة الفلسطينية بعد غد في طهران بمشاركة وفود من أكثر من 80 دولة بينها سورية إضافة إلى وفود برلمانية وشبابية ومنظمات غير حكومية وقوى المقاومة.

 

 

 
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