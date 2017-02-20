وصلت رئيسة مجلس الشعب السوري الدكتورة هدية عباس إلى العاصمة الإيرانية طهران على رأس وفد من المجلس للمشاركة في المؤتمر الدولي السادس لدعم الانتفاضة الفلسطينية.

وكان في استقبال عباس رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني الدكتور علاء الدين بروجردي والدكتور عدنان محمود سفير سورية في طهران وأعضاء السفارة السورية.

وينطلق المؤتمر الدولي السادس لدعم الانتفاضة الفلسطينية بعد غد في طهران بمشاركة وفود من أكثر من 80 دولة بينها سورية إضافة إلى وفود برلمانية وشبابية ومنظمات غير حكومية وقوى المقاومة.







