أكد قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى الامام السيد علي خامنئي على ضرورة أن يولي المسؤولون المزيد من الاهتمام لايجاد حلول لمشاكل البلاد الناجمة عن الكوارث الطبيعية كالفيضانات والعواصف الرملية التي ضربت المحافظات الجنوبية في ايران.

ودعا قائد الثورة، في كلمته لدى بدء درس الفقه لمرحلة الخارج يوم الاثنين، المسؤولين الى التخطيط والعمل من اجل ايجاد حلول نهائية للمشاكل الناجمة عن هذه الحوادث وابداء التعاطف مع الناس.

ووصف الحوادث الناجمة عن الفيضانات والامطار والعواصف الرملية التي ضربت مناطق في جنوب ايران خلال الايام الاخيرة بالمؤلمة للغاية.

وقال، انه لايمكن صنع تبريرات بالقاء مسؤولية الاوضاع الجارية على المسؤولين السابقين ووصفه بانه غير كاف في ايجاد الحلول للمشاكل القائمة لان الآخرين سيصدرون علينا ذات الاحكام مستقبلا ان لم نعمل على ايجاد حلول لها.

واشار الى المشاكل الحاصلة للناس جراء وقوع فيضانين مرعبين، موضحا ان الفيضانات تعد مشكلة كبرى وتسفر عن وقوع خسائر باهضة للسكان وان مساعدة المتضررين في جنوب البلاد تعد مسؤولية واجبة.

ولفت الى المشاكل التي عانت منها محافظة خوزستان خلال الايام الاخيرة من قبيل انقطاع المياه والتيار والكهربائي والاتصالات ووصفها بالمؤلمة والصعبة على الاهالي، مشددا على ان يولي المسؤولون المعنيون المزيد من الاهتمام في ايجاد حلول لهذه المشاكل.

واعتبر ان اي مسؤول يفكر في هذه المشاكل لايستطيع الشعور بالراحة في مواجهة الصعوبات التي يعاني منها اهالي خوزستان وهذه المسؤولية مؤكدة وعاجلة ومستمرة.



