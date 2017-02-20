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رقم الخبر: 187917 تاريخ النشر: شباط 20, 2017 الوقت: 10:57 الاقسام: اليمن في مواجهة العدوان  
القوة الصاروخية اليمنية تشل منظومة ’باتريوت باك3’ التابعة للعدوان السعودي

القوة الصاروخية اليمنية تشل منظومة ’باتريوت باك3’ التابعة للعدوان السعودي

كشف مصدر عسكري يمني أن الضربات الباليستية التي تنفذها القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية على أهداف عسكرية سعودية شهدت تطورًا نوعيًا في دقة الإصابة

كشف مصدر عسكري يمني أن الضربات الباليستية التي تنفذها القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية على أهداف عسكرية سعودية شهدت تطورًا نوعيًا في دقة الإصابة، وأوضح المصدر أن "التطور النوعي في القدرات الصاروخية حيّد الجيل الثالث من منظومة "باتريوت" أحدث منظومات الاعتراض الأمريكية التي زوّدت بها السعودية العام الماضي"، لافتًا الى أن تحييد منظومة باتريوت "باك3" عن المواجهة يعتبر إنجازًا نوعيًا كبيرًا على صعيد حرب الأدمغة المشتعلة بين اليمن وقوى العدوان.
إنجاز نوعي كبير للقوة الصاروخية في الجيش اليمني: شل منظومة "باتريوت باك3" التابعة للعدوان السعودي
وفي هذا السياق، أكدت القوة الصاروخية للجيش اليمني أنها تمكنت وفي فترة وجيزة وفي ظروف بالغة التعقيد وبعقول وطنية من تعديل ميزان الردع لصالحها بعد أن كان لصالح العدو.
ميدانيًا، دمر أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية آلية عسكرية سعودية شمال موقع البيت الأبيض في جيزان، كما أعطبوا آلية لمرتزقة العدوان شمال صحراء ميدي بمحافظة حجة، في وقت لقي فيه جندي سعودي مصرعه في أحد المواقع العسكرية بعملية قنص بقطاع جيزان عقب ساعات من قنص جندي آخر في نفس المنطقة.
وفي هذا الاطار، أكد مصدر عسكري يمني أن وحدة القناصة تمكنت من قنص جندي سعودي في موقع الكرس بجيزان، واضاف ان جنديًا سعوديًا لقي مصرعه قنصًا في موقع الفريضة في وقت سابق.
كما لقي عددًا من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم  في مواجهات مع الجيش اليمني واللجان الشعبية في محافظة تعز، وأوضح مصدر عسكري يمني أن 6 مرتزقة لقوا مصرعهم على أيدي الجيش واللجان في المكلكل بالإضافة إلى مصرع جندي سابع في صالة.

 

 
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