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رقم الخبر: 187916 تاريخ النشر: شباط 20, 2017 الوقت: 10:57 الاقسام: محليات  
إيران تُطلق مناورات ’الرسول الأعظم 11’ على مدى ثلاثة ايام

إيران تُطلق مناورات ’الرسول الأعظم 11’ على مدى ثلاثة ايام

بعد أيام على إجراء إيران مناورات عسكرية استُخدمت خلالها صواريخ جديدة في إطار خططها الدفاعية المعدة مسبقاً.

بعد أيام على إجراء إيران مناورات عسكرية استُخدمت خلالها صواريخ جديدة في إطار خططها الدفاعية المعدة مسبقاً، تنطلق اليوم الاثنين في الجمهورية الإسلامية المناورات العسكرية الجديدة كما هو مخطط حسب الاستراتيجية الدفاعية تحت شعار "الرسول الأعظم 11"، وذلك تأكيداً على الاقتدار العسكري الذي تملكه طهران.
وبهذا الصدد، كتب قائد القوات البرية في حرس الثورة الاسلامية، العميد محمد باكبور على موقع الحرس الإلكتروني "تبدأ مناورات الرسول الأعظم الاثنين، وستستمر ثلاثة أيام".
وأضاف باكبور "سنختبر في اليوم الأول قذائف صاروخية حديثة عالية الدقة في المنطقة الوسطى من البلاد"، وفيما لم يفصح عن طراز القذائف التي ستختبر، ذكر باكبور أنّ "طائرات بلا طيار ومروحيات ستستخدم في المرحلة الثانية من المناورات".



 

 
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