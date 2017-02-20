تواصل الاعتصام الشعبي امام منزل آية الله الشيخ عيسى احمد قاسم في منطقة الدراز غرب العاصمة البحرينية المنامة، لليوم الخامس والاربعين بعد المئتين على التوالي، وذلك تضامنا معه ومنعا لاي محاولة اعتداء قد يتعرض لها من قبل قوات النظام البحرينية.

هذا ويندد الشعب البحريني بإسقاط النظام لجنسية الشيخ قاسم ومحاكمته بشكل تعسفي في مخالفة واضحة لكل القوانين والاعراف الدولية الراعية للحريات وحقوق الانسان.

يذكر ان التظاهرات تعم مختلف المناطق البحرنية تنديدا بارتكاب أجهزة النظام لجريمة اغتيال الناشطرين الثلاثة شهداء الحرية رضا الغسرة، محمود يحيى ومصطفى يوسف، وسبق ذلك ارتكاب جريمة اغتيال بحق شهداء الوطن الثلاثة عباس السميع وعلي السنكيس وسامي مشيمع.



