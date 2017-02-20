عدّ الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم، حديث الاحتلال المتكرر بأن اختيار يحيى السنوار قائدا للحركة في قطاع غزة سيجلب الحرب على غزة، بأنه يأتي ضمن الحرب النفسية الصهيونية؛ بهدف التشويش على الخيارات الديمقراطية للحركة، مشددا على أن هذا النوع من التحريض يثبت فشله في كل مرة.

وقال قاسم في تصريح صحفي الاحد: إن اختيار "السنوار" هو خيار ناخبي حركة "حماس" في قطاع غزة، مؤكدًا أن اختياره كان طبيعيا؛ حيث إنه (السنوار) كان ضمن القيادة السياسية للحركة في داخل سجون الاحتلال وخارجها.

وأضاف أن القائد "السنوار" كان دائماً في قلب العمل السياسي، فضلاً أنه يعد مرجعية العمل العسكري في القيادة السياسية خلال الفترة الماضية، وأن توجهاته في هذا الملف كانت ضمن سياسة الحركة وإيقاعها العام.

وأكد قاسم بأن "السنوار" "يؤمن بعلاقات متوازنة مع كل المحيط العربي والإقليمي والدولي، لاسيما فيما يخص العلاقة مع مصر، والقائمة على الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي طرف".

من جهة اخرى شرعت سلطات الاحتلال الصهيوني، الأحد، بإنشاء أنفاق ضخمة تحت الأرض لربط مستوطنات الضفة بـ"إسرائيل"، وذلك قبل الموعد المخطط له بأربعة أشهر.

ووفق القناة الصهيونية الثانية؛ فإن الأنفاق هذه تمتد في "تل أبيب" وبني باراك ورمات غان، وسيبلغ طولها 12 كيلومترا، بعمق 30 مترا تحت الأرض.

وقال وزير النقل الصهيوني يسرائيل كاتس إن 8 آلات حفر ضخمة ستعمل في المشروع.

وكانت صحيفة "يديعوت احرونوت" كشفت في الـ31 من يناير الماضي، عن مشروع ضخم لربط مستوطنات الضفة بـ"إسرائيل"، عبر إنشاء بنية تحتية للنقل والمواصلات داخل الضفة، بتكلفة خمسة مليارات دولار، ويبدأ بعد 4 أشهر.

ووفقا لمتابعة قسم الترجمة في "المركز الفلسطيني للإعلام"، فإن الصحيفة العبرية أوضحت أن المخطط الصهيوني يتطلب تطوير المواصلات بالضفة، وحفر أنفاق، وتقاطعات، وطرق مواصلات جديدة، وقطارات خفيفة، وطرق للحافلات العامة، لربط التجمعات الاستيطانية في الضفة الغربية بـ"تل أبيب" و"جوش دان" والقدس.

وعلى المستوى الأمني أصيب فتى برصاص الاحتلال ظهر الأحد (19-2) خلال مواجهات اندلعت في بلدة بزاريا شمال غرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد رئيس مجلس قروي بزاريا وائل حسين لمراسل "المركز الفلسطيني للإعلام" أن عدة دوريات اقتحمت البلدة بشكل استفزازي أثناء خروج طلبة المدارس، وقام الفتية برشقها بالحجارة، وردّ الجنود بإطلاق الأعيرة النارية وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وأوضح أن المواجهات أسفرت عن إصابة الفتى أسامة يوسف عبد الحميد عودة (15 عاما) بعيار ناري في البطن، ونقل إلى مستشفى ثابت ثابت في طولكرم لتلقي العلاج.