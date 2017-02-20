أطلقت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية، ليل السبت، صاروخا باليستيا متوسط المدى على محطة كهرباء الشقيق في جيزان بالأراضي السعودية.

وأكد مصدر عسكري يمني أن الصاروخ أصاب هدفة بدقة، مشيرا إلى أن المحطة تغذي أغلب القواعد العسكرية في خميس وأبها.

وبحسب المصدر، فإن إطلاق الصاروخ البالستي يأتي رداً على استمرار العدوان السعودي الأمريكي في ارتكاب المجازر وفرض الحصار على الشعب اليمني.

وتعتبر محطة كهرباء الشقيق في جيزان التي استهدفتها القوة الصاروخية اليمنية، من أكبر المحطات في السعودية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه.

والمحطة المستهدفة تنتج يوميا 212 ألف متر مكعب من المياه و2640 ميغاوات كهرباء، وتغذي جيزان وعسير بما فيهما من قواعد عسكرية.

وفي غضون ذلك دمّر الجيش واللجان الشعبية، الأحد، مدرعة سعودية من نوع برادلي في الربوعة ، وآليات أخرى في مناطق متفرقة.

ففي منطقة عسير الحدودية، استهدف أبطال الجيش واللجان الشعبية مدرعة سعودية من نوع برادلي في الربوعة، ما أدى إلى مصرع طاقمها.

وفي جبهة باب المندب، دمرت قوات الجيش واللجان الشعبية آلية عسكرية تابعة لمرتزقة العدوان في كهبوب، وآلية أخرى جنوب المخاء.

وواصل مرتزقة العدوان في محافظة مأرب أمس الأحد استهداف منازل المواطنين وممتلكاتهم في قرية الملحة بمديرية صرواح بالمحافظة ما أدى إلى خسائر مادية في الممتلكات.

وأفاد مراسل "المسيرة نت" في مأرب أن مرتزقة العدوان استهدفوا بالمدفعية مولدا كهربائيا تابعا لأحد المواطنين ما أدى إلى تعطيله بالكامل.

كما استهدف المرتزقة بالمدفعية منزل المواطن ناصر بن علي الزايدي، الأمر الذي تسبب بأضرار كبيرة في المنزل.

هذا وقتل جنديان سعوديان، أمس الأحد، بعمليتي قنص منفصلتين فيما تعرض أحد معسكرات العدو السعودي بجيزان لقصف صاروخي.

وأفاد مصدر عسكري لـ"المسيرة نت" أن جنديين سعوديين لقيا مصرعهما على يد قناصة الجيش واللجان الشعبية في موقعي السرداح والفريضة بجيزان.

وفي جيزان أيضاً، أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية صاروخاً من طراز "الصرخة3" محلي الصنع على تجمعات وآليات الجيش السعودي في معسكر وعلان.

كما دمر أبطال الجيش واللجان جرافة سعودية في رقابة الدخان بقذيفة مدفعية.

إلى ذلك واصلت مدفعية الجيش اليمني واللجان الشعبية مساء السبت استهداف تجمعات ومواقع الجيش السعودي ومرتزقته في جيزان ونجران وعسير.

وأفاد مصدر عسكري "المسيرة نت" باستهداف مدفعية الجيش واللجان تجمعات للجيش السعودي ومرتزقته في الرمضة غرب الطوال بجيزان.

وفي نجران استهدفت المدفعية بعدد من القذائف موقع العش وقيادة عليب محققة إصابات مباشرة.

وفي عسير استهدف الجيش واللجان بقصف مدفعي تجمعات للجنود السعوديين في موقع ورقابة الشعبة محققا كذلك إصابات مباشرة.