قال المبعوث الأممي لسوريا ستيفان دي ميستورا، الأحد، إن تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة" الإرهابيين يحاولان باستمرار عرقلة الهدنة في سوريا.

وأكد دي ميستورا أن اتفاق وقف إطلاق النار قلل من أعمال العنف في سوريا بنسبة 70%.

وأشار المبعوث الأممي إلى أن المعارضة المسلحة السورية كانت تأمل في قلب الموقف العسكري في البلاد من أجل خوض المفاوضات من موقع قوة.

ميدانياً أحبطت أمس الأحد وحدات من الجيش والقوات المسلحة هجوم إرهابيين من تنظيم “داعش” على منطقة البانوراما وقضت على العديد منهم في ضربات جوية على بؤر التنظيم في دير الزور.

وأفاد مراسل سانا في دير الزور بان وحدة من الجيش اشتبكت مع مجموعة إرهابية من تنظيم “داعش” تسللت باتجاه منطقة البانوراما على المدخل الجنوبي للمدينة ما أسفر عن “مقتل واصابة العديد من افرادها وفرار من تبقى منهم وتدمير ذخيرتهم”.

وأشار المراسل إلى أن الطيران الحربي نفذ سلسلة غارات على تجمعات وبؤر التنظيم المدرج على لائحة الارهاب الدولية في منطقة المقابر وأحياء المطار القديم والحميدية والصناعة ما أدى إلى “تدميرها”.

وأسقطت وحدات من الجيش السبت طائرة استطلاع مسيرة لتنظيم “داعش” و قضت على العديد من ارهابييه فوق تلة الرواد ومحيط منطقة المقابر على أطراف مدينة دير الزور.

كما وجهت وحدات من الجيش والقوات المسلحة بإسناد من سلاح الجو ضربات مكثفة على تحركات المجموعات الإرهابية المنضوية تحت زعامة تنظيم جبهة النصرة في ريفي حماة وإدلب.

وذكر مراسل سانا في حماة أن وحدة من الجيش كثفت من رماياتها النارية على تحرك آليات للتنظيمات الإرهابية في بلدة كفرزيتا بالريف الشمالي ما أسفر عن “تدمير سيارة مزودة برشاش والقضاء على عدد من الإرهابيين”.

وأشار المراسل إلى “مقتل الإرهابي عبد الرزاق الأشهب أحد متزعمي تنظيم جبهة النصرة في ضربة جوية من سلاح الجو على أحد مقرات التنظيم في قرية التمانعة” بريف إدلب الجنوبي.

ودمرت وحدات من الجيش السبت 3 آليات لتنظيم جبهة النصرة وقضت على العديد من إرهابييه في قريتي الهبيط وركايا سجنة وعلى أطراف التمانعة وفي قرية عطشان بريفي إدلب وحماة.

من جانب آخر أعلن الجيش التركي الأحد، مقتل 12 مسلحا من تنظيم داعش، في قصف بري وجوي استهدف مواقع التنظيم بشمال سوريا، وذلك في إطار عملية درع الفرات المستمرة في شمال سوريا منذ 180 يوما.

وقال الجيش- في بيان "إن قوات الجيش البرية استهدفت بالأسلحة الثقيلة 41 هدفا لداعش في مدينة الباب بريف محافظة حلب شمالي سوريا".

وأضاف البيان أن مقاتلات تابعة لقيادة القوات الجوية التركية استهدفت 11 هدفا للتنظيم في المدينة، بينها سيارة مفخخة، ما أدى إلى تدميرها بالكامل.