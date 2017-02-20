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رقم الخبر: 187910 تاريخ النشر: شباط 19, 2017 الوقت: 20:48 الاقسام: محليات  
وزير الدفاع الأرميني يؤكد على توثيق العلاقات الامنية والدفاعية مع طهران

وزير الدفاع الأرميني يؤكد على توثيق العلاقات الامنية والدفاعية مع طهران

أكد وزير الدفاع الارميني ويغن سركيسيان في مؤتمر ميونيخ الامني، الاحد، ان اقامة وتوثيق العلاقات مع ايران وجورجيا عنصر مهم للغاية في الاستراتيجية الامنية والعقيدة العسكرية الارمينية.

واضاف سركيسيان: لدينا علاقات عريقة مع ايران وجورجيا ويعيش في البلدين نسبة كبيرة من الأرمن.
واضاف: إن ايران كانت دوما دولة صديقة لارمينيا وان البلدين يقيمان علاقات حسن الجوار وفقا للاحترام المتبادل.
ولفت الى موقف ايران المعتدل والمتوازن في قضية (قره باغ) مؤكدا على ان ايران تواصل جهودها في ايجاد تسوية عادلة لها.
ووصف وزير الدفاع الارميني العلاقات بين بلاده وايران بأنها نموذج من العلاقات القائمة على اساس الاحترام المتبادل وحوار الحضارات.
ويركز مؤتمر ميونيخ الامني الذي بدأت أعماله الجمعة واختتمت، الاحد، على القضايا الدولية المهمة كمستقبل حلف الناتو والنظام العالمي والامن الانساني والارهاب والتطرف الى جانب القضايا المتعلقة بمناطق جنوب شرق آسيا وشبه جزيرة كوريا واوكرانيا وقضايا العالم العربي سيما سوريا.



 

 
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