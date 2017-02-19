* جحافل فرقة العباس (ع) القتالية تقتحم أيمن المدينة * التحالف الدولي: معركة الموصل صعبة لأي جيش بالعالم * إحكام السيطرة على منفذ بغداد - الموصل وتحرير عدة قرى * شهداء وجرحى بسلسلة تفجيرات إرهابية بمناطق متفرقة من بغداد.. وهجومان انتحاريان شرقي الموصل * العبادي: القوات المتقدمة تعمل على تحرير الإنسان قبل الأرض * الحكيم: نرفض أي تفاهمات للأزمة العراقية خارج الحدود * مباحثات عراقية - كويتية حول بناء منفذ سفوان الحدودي

بغداد/نافع الكعبي - أعلن رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، صباح الأحد، انطلاق عملية تحرير الجانب الغربي للموصل، بمشاركة فاعلة لقوات الحشد الشعبي، بينما كثف طيران التحالف والجيش العراقي قصفهما وبمساندة المدفعية على مناطق أيمن المدينة، في حين واصلت القوات العراقية المشتركة تقدمها محررة عدة قرى، وسط إنهيار كبير في دفاعات داعش، في وقت أبدى رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم، رفضه أي تفاهمات للازمة العراقية خارج الحدود، لافتا إلى أن الوطنية لا تناقش في الغرف المغلقة والدهاليز إنما في النور وبطريقة معلنة، في إشارة الى مشاركة قيادات سنية في مؤتمر جنيف الذي عقد الأربعاء الماضي لمناقشة (الترتيبات) التي تعقب تحرير العراق من سيطرة تنظيم (داعش).

وقال العبادي في بيان صحافي له: تمّ صباح الأحد، انطلاق عمليات تحرير الساحل الأيمن للموصل، وإنّ مهمتنا هي تحرير الإنسان قبل الأرض، مؤكدا أنّ بطولات وانتصارات القوات العراقية قد أبهرت العالم بالتلاحم الكبير مع المواطنين.

إلى ذلك، كثّفت القطعات العراقية وطيران التحالف الدولي قصفهما على مواقع داعش في الساحل الأيمن، وقال مصدر عسكري في حديث صحافي: إن القوات العراقية تقصف بكثافة بالهاونات والصواريخ مواقع التنظيم ودفاعاته عند مناطق الساحل الأيمن، مبينا أنّ القصف يجري بالتنسيق مع طيران التحالف الدولي الذي كثف أيضا طلعاته الجوية.

وأضاف: إن القطعات العراقية وبعدما تلقت الأوامر بالتحرك نحو الساحل الأيمن بدأت بالاندفاع نحو أهدافها، وهي الآن تعمل على عبور النهر عبر الجسور العائمة التي تمّ نصبها سابقا، مبينا أنّ طيران التحالف الدولي وفّر غطاء جويا مكثفا لتلك القوات التي تزحف نحو أهدافها.

وألقى الطيران العراقي، ملايين المنشورات على مناطق الساحل الغربي للموصل، توعدت بقرب تحريرها من قبضة داعش، داعية عناصر التنظيم للإستسلام.

* الحشد الشعبي يشارك بعملية تحرير أيمن الموصل

وشاركت قوات الحشد الشعبي، بعملية تحرير الجانب الأيمن لمدينة الموصل من عصابات داعش الارهابية.

وقال اعلام فرقة العباس القتالية أحدى تشكيلات الحشد في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي [فيسبوك]، أن جحافل فرقة العباس [ع] القتالية تباشر أقتحامها للساحل الأيمن من منطقة العربيد وتصول صولات بطولية.

* الحكيم يؤكد للكعبي أهمية دعم القوات الأمنية بالمعركة

بدوره، أكد رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم لأمين عام حركة النجباء أكرم الكعبي، الأحد، أهمية دعم القوات الأمنية بعمليات تحرير الموصل من (داعش)، فيما أشاد الأخير بالتقدم السريع في المعركة.

وقال مكتب الكعبي في بيان: إن الأمين العام لحركة النجباء الشيخ أكرم الكعبي إستقبل رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم ولجنة الحشد الشعبي النيابية.

وأضاف البيان: إن الجانبين بحثا مستقبل العملية السياسية في مرحلة ما بعد داعش، وضرورة محاربة الإرهاب الفكري والثقافي في المناطق التي إحتلها التنظيم الإرهابي.

* التحالف الدولي: معركة الموصل صعبة لأي جيش بالعالم

من جانبه، اعتبر التحالف الدولي لقتال تنظيم (داعش) الذي تقوده الولايات المتحدة، الاحد، أن معركة تحرير الموصل (صعبة لأي جيش في العالم)، مؤكداً في ذات الوقت، أن القوات العراقية قادرة ومهنية في مواجهة التنظيم، واشار الى أن تلك القوات تتحمل العبء الأكبر عن دول العالم في التصدي لـ (وحشية التنظيم).

* إقتحام أيمن المدينة من منطقة العربيد في نينوى

وعلى صعيد ذي صلة، اعلن فريق الاعلام الحربي، الأحد، عن اقتحام الساحل الايمن للموصل من منطقة العربيد.

وقال الفريق في بيان: إن اللواء 26 بالحشد الشعبي تمكن من اقتحام الساحل الايمن لمدينة الموصل من منطقة العربيد.

واضاف الفريق: إن اللواء دمر دفاعات تنظيم داعش الاجرامي.

* تحرير قريتين في ايمن الموصل

وفي الاثناء، أعلنت قيادة عمليات (قادمون يانينوى)، الأحد، عن تحرير قريتين في الساحل الأيمن لمدينة الموصل، فيما فرضت سيطرتها على محطة الكهرباء الرئيسية بالمحافظة.

وقال قائد العمليات الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله في بيان: إن قطعات الشرطة الاتحادية حررت صباح أمس الاحد، قرية عذبة على طريق الموصل – بغداد، وقرية اللزاكة على الطريق القديم حمام العليل – الموصل.

* السيطرة على طريق بغداد ـ الموصل

وعلى صعيد متصل، اضاف يارالله في بيان: إن قطعات الشرطة الاتحادية تمكنت من تحرير قرى الكافور والجماسة والبجواري في الساحل الأيمن لمدينة الموصل، واكد أن الشرطة الاتحادية فرضت سيطرتها على نقطة تفتيش العقرب الواقعة على طريق بغداد - الموصل الجديد.

* إنهيار مفاجئ في دفاعات داعش غربي الموصل

وفي السياق ذاته، أفاد مصدر محلي في محافظة نينوى، الأحد، بحدوث انهيار مفاجئ في عشرات نقاط المرابطة الداخلية لمفارز تنظيم (داعش) غرب الموصل.

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز: إن انهياراً مفاجئاً في عشرات نقاط المرابطة الداخلية لتنظيم داعش المنتشرة بين الاحياء والاسواق الرئيسة والتقاطعات الحيوية، لافتا الى ان عناصر التنظيم تركوا مواقعهم.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن الانهيار المفاجئ جاء مع اعلان بدء معارك تحرير الساحل الايمن للموصل، عاداً إياه دليلاً على ضعف معنويات التنظيم والارباك الكبير في صفوفه.

* مقتل 62 داعشياً بضربة جوية غربي الموصل

كما أفاد مصدر أمني في نينوى، السبت، بأن 62 عنصراً من تنظيم (داعش) أغلبهم يحملون الجنسيات الاجنبية قتلوا بضربة جوية لطيران التحالف الدولي غرب الموصل.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز: إن طائرات تابعة لطيران التحالف الدولي قصفت، موقع المستشفى العام الذي يستخدم من قبل التنظيم كمقر لديوان المهاجرين الاجانب غرب الموصل، مبيناً أن الضربة اسفرت عن مقتل 62 داعشياً اغلبهم يحملون الجنسيات الروسية والشيشانية والطاجاكية والفرنسية والالمانية.

* هجومان انتحاريان أحدهما استهدف مطعماً شرقي الموصل

أفاد مصدر أمني في مدينة الموصل، الأحد، بأن انتحاريين فجرا نفسيها شرق مدينة الموصل احدهما استهدف مطعماً.

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز: إن انتحاريين اثنين فجرا نفسيها شرق مدينة الموصل، مشيراً الى أنه لم تعرف حتى الآن خسائر التفجيرين.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن احد التفجيرين استهدف مطعما شرق المدينة.

* مجهولون يستهدفون دوريات داعش غربي المدينة

كما أفاد مصدر محلي في محافظة نينوى، الأحد، بأن خمسة دوريات قتالية لتنظيم (داعش) تعرضت لهجمات مسلحة غربي الموصل خلال اقل من ساعة، فيما أشار إلى أن التنظيم قرر حظرٍ شاملٍ على الحركة في ستة احياء.

وقال المصدر في حديث صحافي: إن خمسة دوريات قتالية لتنظيم داعش تعرضت، صباح الاحد، الى هجمات مسلحة من قبل مجهولين غربي الموصل خلال اقل من ساعة وسط انباء عن قتلى وجرحى في صفوف التنظيم واحراق عدة عجلات.

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، ان تنظيم داعش قرر حظر شامل للحركة في ستة احياء سكنية خوفا من تنامي عمليات استهداف دورياته.

* البغدادي يجري تغييرات بهيكلية داعش بعد فشل هجوم تلعفر

في غضون ذلك، أفاد مصدر محلي في محافظة نينوى، بأن زعيم تنظيم (داعش) أبو بكر البغدادي أجرى تغييرات كبيرة في هيكلية التنظيم بقضاء تلعفر غرب الموصل، بعد فشل الهجوم الذي شنه التنظيم قبل أيام على القضاء.

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز: إن زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي أجرى تغييرات كبيرة في هيكلية التنظيم بقضاء تلعفر غرب الموصل شملت تسعة قادة بينهم الوالي والمسؤول الأمني للتنظيم.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن التغيرات جاءت بسبب فقدان العشرات من عناصره بينهم قيادات ميدانية بسبب هجوم فاشل على مواقع الحشد الشعبي، مبيناً أن البغدادي أعطى بعض المناصب للقيادات من عرب الجنسية لتعزيز وجودهم في تلعفر.

وكانت قطعات الحشد الشعبي نجحت قبل أيام في إفشال أكبر هجوم شنه تنظيم (داعش) على مواقعها في محيط تلعفر.

* شهداء وجرحى بتفجيرات في مناطق متفرقة من بغداد

الى ذلك، قال مصدر أمني عراقي، أن 5 مدنيين استشهدوا وأصيب 16 آخرون،، جراء سلسلة تفجيرات هزت مناطق متفرقة من العاصمة بغداد.

وقال الضابط في شرطة بغداد، الملازم أول حاتم الجابري، للأناضول: إن انفجار عبوة ناسفة وضعها مجهولون على جانب الطريق على مقربة من سوق شعبي في منطقة الوردية، التابعة لقضاء المدائن، جنوبي بغداد، أسفر عن استشهاد مدنيين اثنين وإصابة 6 آخرين بجروح.

وفي حادث ثان، أشار الجابري إلى استشهاد مدنيين اثنين وإصابة 4 آخرين بجروح بانفجار عبوة ناسفة أمام متاجر في منطقة النهروان، جنوب شرقي بغداد.

كما قتل مدني وأصيب 6 آخرون بجروح إثر تفجير عبوة ناسفة على مقربة من متاجر في منطقة البكرية التابعة لقضاء أبو غريب، غربي بغداد، وفق المصدر ذاته.

يذكر أن أكثر من مئة عراقي سقطوا بيت شهيد وجريح، في تفجير عنيف بسيارة مفخخة، استهدف معارض لبيع السيارات بمنطقة البياع غربي بغداد، وأعلن تنظيم (داعش) الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم.

كما أفاد مصدر في الشرطة، بأن أربعة مدنيين اصيبوا بانفجار عبوة ناسفة قرب سوق شعبية شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز: إن عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق بالقرب من سوق شعبية في قضاء التاجي شمالي بغداد انفجرت، ما ادى الى اصابة اربعة مدنيين بجروح.

وشهدت بغداد السبت، مقتل مدني واصابة ثلاثة اخرين بانفجار عبوة ناسفة بالقرب من سوق شعبية في منطقة الوردية التابعة لقضاء المدائن جنوبي بغداد، فيما اصيب مدنيان بانفجار عبوة ناسفة قرب محال تجارية بمنطقة النهروان جنوب شرقي العاصمة.

* العبادي يجري لقاءات (مثمرة) مع قادة أمنيين غربيين

وأجرى العبادي خلال زيارته الى ميونخ الألمانية، سلسلة لقاءات بالقادة الأمنيين، وبحسب مصادر سياسية وبيانات صحافية لمكتب العبادي، فإنّه بحث مع القائد السابق للقيادة المركزية الأميركية في المنطقة الوسطى؛ الجنرال ديفيد بترايوس، مجريات معركة الموصل، والاستعدادات التي تجري لانطلاق معارك تحرير ساحلها الغربي.

كما بحث مع مبعوث الرئيس الأميركي للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم (داعش) بريت مكغورك تطورات الأوضاع الأمنية والعسكرية، والحرب التي تخوضها القوات العراقية ضد التنظيم.

والتقى العبادي الأمين العام لحلف الناتو ستولنتبرغ، وأكد بيان لمكتب العبادي الإعلامي، أنّ الجانبين ناقشا تطور الوضع في العراق والمنطقة، والانتصارات التي تحققها القوات العراقية، والدعم الذي يقدمه حلف شمال الأطلسي للعراق، وأكدا على أهمية مساهمة حلف الناتو في مجال تدريب القوات العراقية وتقديم الدعم اللوجستي والسبل الكفيلة لتطوير التعاون مع العراق بمختلف المجالات.

* العبادي: الحشد الشعبي أظهر التزاما عالياً برعاية المدنيين

أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، أن قوات الحشد الشعبي أظهرت (التزاما عاليا) في رعاية المدنيين بالمناطق المحررة من سيطرة تنظيم (داعش)، لافتا إلى أن حكومته عكفت على تشريع قانون الحشد من أجل حصر السلاح بيد الدولة، فيما أكد وجود توجيهات صارمة لتقديم كل من يعتدي على المدنيين وممتلكاتهم إلى القضاء.

وقال العبادي في كلمة له خلال مؤتمر ميونخ للأمن وتابعتها وسائل إعلام: إن المتطوعين في القوات المحلية والحشد الشعبي تم ضمهم إلى القوات المسلحة ضمن خطتنا لحصر السلاح بيد الدولة وبسط سلطة القانون، وقد اظهروا بسالة في الدفاع عن الأرض والتزاما عاليا بالمسؤولية تجاه المدنيين في المناطق المحررة وقدموا تضحيات غالية.

* الحكيم: نرفض أي تفاهمات للأزمة العراقية خارج الحدود

سياسياً، أبدى رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم، رفضه أي تفاهمات للازمة العراقية خارج الحدود، مؤكدا أن القضايا الوطنية لا تناقش في (الدهاليز)، فيما أشار إلى وجود رؤية لتشريع قانون انتخابات يشجع الكتل الصغيرة على الاندماج مع الكبيرة.

وقال الحكيم في بيان: إن مؤتمر جنيف اخذ اكبر من حجمه، ونرفض تدخل أي طرف في الأزمة العراقية لأنه سيسقط عليه أزماته ورؤيته الخاصة بعيدا عن المصلحة العراقية، لافتا إلى الوطنية لا تناقش في الغرف المغلقة والدهاليز إنما في النور وبطريقة معلنة.

وأضاف الحكيم: إن التظاهر حق دستوري وملاحظاتنا على التظاهرات الأخيرة هي في التوقيت كوننا نستعد لآخر المعارك مع داعش الإرهابي، فضلا عن السلوك الذي تتبعه التظاهرة من حيث المكان والزمان والأداء وعدم إلحاق الضرر بمصالح الناس، في حين كانت الملاحظة الثانية بشأن إمكانية تنفيذ مطلب التظاهرة عبر مجلس النواب بإقناع الأطراف والحصول على تأييد الأغلبية.

وبشأن استقلالية مفوضية الانتخابات أشار الحكيم إلى أن مفردة الاستقلالية كانت محط نقاش عميق فالمستقل عن العمل الحزبي لا يعني انه بلا فكر ينحاز إليه هنا أو هناك لذلك كانت الرؤية بترشيح شخصيات مهنية من قبل الكتل تبعا للنظام البرلماني على أن تكون الشفافية متوفرة في رقابة الكل على الكل في مجلس المفوضية.

وأوضح أن الرؤية تتجه لقانون انتخابات يشجع الكتل الصغيرة على الاندماج مع الكتل الكبيرة كل نتخلص من كثرة الرؤوس التي ساهمت في تضخيم الكابينة الحكومية لإرضائها، مشيرا إلى أهمية إكمال مشروع تحسين النتائج الذي يقلل التلاعب من خلال تقليل الجهد البشري في فرز وعد الأصوات، وأن التوجه مع تقليل أعضاء مجلس المحافظات ضغطا للنفقات وترشيقا للجسد الحكومي ليتمكن من تقديم الخدمة.

وكانت صحيفة (الشرق الأوسط) السعودية، كشفت الخميس (17 شباط 2017)، عن مشاركة ستة قيادات سنية بينها وزير المالية السابق رافع العيساوي ورجل الأعمال خميس الخنجر في مؤتمر جنيف الذي عقد يوم الأربعاء الماضي، لمناقشة (الترتيبات) التي تعقب تحرير العراق من سيطرة تنظيم (داعش).

ووصفت حركة النجباء وائتلاف دولة القانون، الخميس (17 شباط)، الشخصيات العراقية المشاركة في المؤتمر بـ (المشبوهة)، متهمين إياها بالسعي للحصول على (المال الخارجي) والتناغم مع (مشاريع غربية) لتقسيم العراق، معتبرين أن هذه شخصيات (منبوذة) من الجماهير السنية، داعين الحكومة إلى إخضاع المشاركين في مؤتمر جنيف للمحاكمة بتهمة (التآمر على العراق).

* مباحثات عراقية ـ كويتية حول بناء منفذ سفوان الحدودي

بحث العراق والكويت، الأحد، بناء منفذ سفوان الحدودي من قبل الجانب الكويتي، فيما ناقشا المعوقات التي تعترض عمل المنافذ الحدودية، وسبل إيجاد الحلول لها.

وقال مدير عام المنافذ الحدودية في وزارة الداخلية اللواء سامي السوداني في حديث للسومرية نيوز: إن وفداً عراقياً برئاسته وعدد من الضباط في المنافذ الحدودية العراقية زار دولة الكويت صباح الاحد.

وأضاف السوداني: إن وفده إلتقى بالجانب الكويتي برئاسة العميد إياد حداد مدير المنافذ الحدودية الكويتية في منطقة العبدلي، مبيناً أن الاجتماع تضمن تطوير منفذ سفوان الحدودي، وجاء مقترح بناء المنفذ من قبل الجانب الكويتي، وتابع: كما تمت مناقشة المعوقات التي تعترض عمل المنافذ الحدودية، وسبل إيجاد الحلول لها.