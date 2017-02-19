وخلال ندوة عقدت في مدينة شيراز بحضور العلماء النخبة في البلاد، قال احمدي، انه وفي ضوء الجهود العلمية والبحثية المبذولة من قبل العلماء الايرانيين، فان ايران تعد ضمن افضل 14 دولة في العالم من حيث امتلاك الجامعات المتفوقة وذات الكفاءة العلمية.

واكد اهمية ومكانة الابحاث في نمو المراكز العلمية في البلاد واضاف، انه وبغية تطور المراكز العلمية في البلاد فان الحاجة ماسة لبذل اهتمام خاص لمسالة الابحاث والمزيد من الثقة بالنظام العلمي والابداع في البلاد.

واشار الى جهود وزارة العلوم والابحاث والتكنولوجيا لتحقيق نمو لافت للنتاجات العلمية كما ونوعا وقال، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية حققت نموا بنسبة 1.8 بالمائة في تاليف المقالات العلمية و 2.2 بالمائة من حيث جودة هذه المقالات في العام الجاري مقارنة مع العام الماضي.





