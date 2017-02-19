مرة برصاصة يطلقها إسرائيلي من الأمام، وأخرى بخنجر يسدده العرب من الخلف. لذا، وفي سياق دعمها المتواصل للقضية الفلسطينية ودورها الإعلامي في تعديل وجهة البوصلة نحو القضية الأساس فلسطين، تقوم قناة الميادين بتغطية إخبارية مباشرة من طهران لمواكبة المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية المزمع عقده في طهران.

تواكب قناة الميادين التحضيرات التي تسبق المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الذي تقيمه إيران في العاصمة طهران بمشاركة شخصيات من 70 دولة للتأكيد على مركزية فلسطين، والتشديد على مواصلة دعم طهران الدائم للقضية الفلسطينية. المؤتمر يعقد يومي الثلاثاء والأربعاء في 21 و 22 شباط/ فبراير 2017 الجاري.

إدارة القناة قررت استباق المؤتمر بأسبوع وبدء تغطية مباشرة من إيران تحت عنوان "أبعد من الانتفاضة" لـ "إعادة إبراز القضية الفلسطينية كأولوية في القضايا العربية" بحسب تصريح مشرف التغطية من طهران سمير رزق. وفي تصريح للميادين نت قال رزق إن القضية الفلسطينية هي أولوية الميادين، ولذلك كان القرار أن تنطلق التغطية لهذا المؤتمر قبل أسبوع من انعقاده.

وأضاف رئيس التحرير في قناة الميادين أنه "لا حل في المنطقة قبل حل القضية الفلسطينية"، وعن التغطية وتفاصيلها قال رزق إن برنامج التغطية يتضمن نوافذ ونشرات إخبارية تقدّم من طهران، وبرامج حوارية مع الضيوف الذين سيشاركون في المؤتمر وضيوف من خارج طهران معنيين بالقضية الفلسطينية في المشرق والمغرب العربي، مؤكداً على أهمية انعقاد المؤتمر في هذه المرحلة المصيرية للمنطقة، خصوصاً مع مجيء ترامب إلى الإدارة الأميركية ومع القرارات والقوانين التي تقرها الحكومة الإسرائيلية لمصادرة الأراضي الفلسطينية وتهجير من تبقى من الفلسطينيين من أرضهم.

موفد الميادين إلى طهران كمال خلف في سؤال حول مواكبة الميادين لمؤتمر طهران حول دعم القضية الفلسطينية أشار خلف إلى "ضرورة العودة إلى جوهر القضية وإلى نقطة البداية وهي أن هناك شعب تم إخراجه من أرضه لإحلال شعب مكانه" ، مؤكداً أنه يجب توجيه البوصلة دائماً إلى الطريق الصحيح، والقضية الفلسطينية هي البوصلة".

بدورها، قالت منسقة فريق التغطية في طهران ريتا وهبي إنه "في تغطية -أبعد من الانتفاضة- تحديداً فريق العمل كبير، لأن مسؤوليتنا تجاه القضية كبيرة"، وأضافت وهبي أن قناة الميادين ومنذ انطلاقتها كانت القضية الفلسطينية شعارها، مضيفة أن "الفريق سيحاول قدر المستطاع إيصال الرسالة كاملة لكي يبقى الإعلام والإعلاميين على السكة الصحيحة".

شبكة الميادين الإعلامية عبارة عن قناة الميادين وموقعها وكذلك الميادين أونلاين لذلك فإن التغطية التي تقدمها القناة موصولة بالموقع وكافة صفحات الميادين الرسمية على مواقع التواصل. وبهذا الصدد قال مدير الميادين أونلاين علي هاشم إن التغطية التي انطلقت الأربعاء في 15 شباط/ فبراير مستمرة حتى انتهاء المؤتمر في 23 ممن الشهر نفسه.

وبالحديث عن أهداف التغطية في الموقع أوضح هاشم أن الهدف هو تسليط الضوء على مفاهيم رئيسية متعلقة بالقضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن الأمر لا يقتصر على نقل الحدث الفلسطيني.

وأضاف هاشم أن الموقع أفرد صفحة خاصة للتغطية تحوي عدداً من المواد الإعلامية من تقارير وتحقيقات وفيديوهات - من سلسلة ماذا ولماذا- مرتبطة مباشرة بالتغطية، موضحاً أنه من المتوقع خلال هذه التغطية أن يكون لفريق الميادين أونلاين بث مباشر عبر صفحة الميادين على فايسبوك.

