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رقم الخبر: 187905 تاريخ النشر: شباط 19, 2017 الوقت: 18:55 الاقسام: محليات  
ابتكار: ايران تستضيف اول مؤتمر للأمم المتحدة حول ظاهرة الأتربة والغبار قريباً

ابتكار: ايران تستضيف اول مؤتمر للأمم المتحدة حول ظاهرة الأتربة والغبار قريباً

أعلنت رئيسة مؤسسة حمايه البيئة في ايران 'معصومة ابتكار'، عن استضافة الجمهورية الاسلامية للمؤتمر الدولي الاول لمنظمة الامم المتحدة حول ظاهرة الاتربة والغبار؛ مشيرة في ذات السياق الي المشاكل التي تعرضت لها بعض المحافظات الايرانية على مدى السنوات الاخيرة جراء هذه الظاهرة.

جاءت تصريحات المسؤولة الايرانية على هامش اجتماع اللجنة الوطنية لادارة الازمات بطهران السبت، والذي بحث آخر التطورات بشأن المدن المتضررة في محافظة خوزستان (جنوب) اثر تعرضها لظاهرة الغبار والاتربة.
واكدت ابتكار ان الجمهورية الاسلامية تواصل تعاونها الاقليمي والدولي بشأن هذه الظاهرة؛ مشيرة الى المحادثات التي جرت بين ايران والعراق مؤخرا؛ واضافت ان الموضوع قيد المتابعه من قبل وزارة الخارجية الايرانية.
وبشان الاجراءات الاساسية التي انجزت على الصعيد الدولي حيال ظاهرة الأتربة والغبار، نوهت السيدة ابتكار الى المصادقة على القرار الدولي حيال هذه الظاهرة والذي تم بمقترح ايراني في الجمعية العامه للامم المتحدة؛ فضلا عن اعداد تقرير دولي باقتراح من الجمهورية الاسلامية وايضا حول وضعية الغبار والاتربة في مختلف بلدان العالم.
واكدت رئيسة مؤسسة حماية البيئة ان ايران تبذل جهدها لتجنيد الامكانات التخصصية والتقنية لدي المنظمات الدولية المعنية وترسيخ التعاون بين البلدان المختلفة؛ مبينة ان قسما كبيرا من مصادر الأتربة موجودة في العراق والسعودية وتنتقل منهما الى ايران.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ارنا
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