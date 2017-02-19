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رقم الخبر: 187904 تاريخ النشر: شباط 19, 2017 الوقت: 18:19 الاقسام: محليات  
إقامة مراسم اربعينية رحيل آية الله هاشمي رفسنجاني في جامعة طهران

إقامة مراسم اربعينية رحيل آية الله هاشمي رفسنجاني في جامعة طهران

أقيمت في جامعة طهران اليوم السبت مراسم تأبينية بمناسبة مرور اربعين يوما على رحيل الرئيس الفقيد لمجمع تشخيص مصلحة النظام في ايران آية الله اكبر هاشمي رفسنجاني.

واقيمت مراسم اربعينية آية الله هاشمي رفسنجاني برعاية الاتحاد الاسلامي للطلبة في جامعة طهران عصر يوم السبت.
والقيت في المراسم كلمات عديدة كانت من أبرزها لمحسن الابن الاكبر للراحل هاشمي رفسنجاني ووزير التعليم العالي الايراني الاسبق محمد علي نجفي والاستاذ الجامعي صادق زيباكلام.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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