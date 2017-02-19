إقامة مراسم اربعينية رحيل آية الله هاشمي رفسنجاني في جامعة طهران أقيمت في جامعة طهران اليوم السبت مراسم تأبينية بمناسبة مرور اربعين يوما على رحيل الرئيس الفقيد لمجمع تشخيص مصلحة النظام في ايران آية الله اكبر هاشمي رفسنجاني.