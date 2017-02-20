  • الإثنين ٢٣ جمادی الاولی ١٤٣٨
  • الإثنين , فبراير 20, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 187903 تاريخ النشر: شباط 19, 2017 الوقت: 20:50 الاقسام: دوليات  
شرطة تايلاند تخلي معبد بوذي لتبحث عن راهب

شرطة تايلاند تخلي معبد بوذي لتبحث عن راهب

أمرت الشرطة التايلاندية آلاف الزوار بمغادرة أكبر معبد بوذي في البلاد يوم الأحد حتى يتسنى لها تكثيف البحث عن راهب بارز في المعبد مطلوب بتهم غسل أموال.

واستخدم المجلس العسكري الحاكم في تايلاند يوم الخميس قانون طوارئ خاص ليتسنى للشرطة تفتيش معبد دهاماكايا بعد أشهر من فشله في إجبار المعبد على تسليم فرا دهاماتشايو.

وقالت الشرطة يوم الأحد إن كل من هم داخل المعبد وليسوا من سكانه عليهم إخلاء الموقع حتى يتم تكثيف عمليات البحث في المجمع الضخم لأن أنشطة المعبد تعيق عمل الشرطة.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 4/0684 sec