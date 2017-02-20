أمرت الشرطة التايلاندية آلاف الزوار بمغادرة أكبر معبد بوذي في البلاد يوم الأحد حتى يتسنى لها تكثيف البحث عن راهب بارز في المعبد مطلوب بتهم غسل أموال.

واستخدم المجلس العسكري الحاكم في تايلاند يوم الخميس قانون طوارئ خاص ليتسنى للشرطة تفتيش معبد دهاماكايا بعد أشهر من فشله في إجبار المعبد على تسليم فرا دهاماتشايو.

وقالت الشرطة يوم الأحد إن كل من هم داخل المعبد وليسوا من سكانه عليهم إخلاء الموقع حتى يتم تكثيف عمليات البحث في المجمع الضخم لأن أنشطة المعبد تعيق عمل الشرطة.