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رقم الخبر: 187901 تاريخ النشر: شباط 19, 2017 الوقت: 18:04 الاقسام: محليات  
بدء تسجيل المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية في ابريل القادم

بدء تسجيل المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية في ابريل القادم

اعلن رئيس لجنة الانتخابات في وزارة الداخلية الايرانية ان تسجيل اسماء المرشحين للدورة الثانية لانتخابات رئاسة الجمهورية سيبدأ يوم 11 ابريل/نيسان القادم.

وافادت وكالة مهر للأنباء ان رئيس لجنة الانتخابات بوزارة الداخلية "علي اصغر احمدي" اوضح في مقابلة متلفزة، انه استنادا الى القانون الحالي للمجالس البلدية ، فان تسجيل اسماء المرشحين للدورة الخامسة للانتخابات البلدية في المدن والقرى سيبدأ 20 مارس/ آذار المقبل، كما ان تسجيل اسماء المرشحين للانتخابات التكميلية لمجلس الشورى الاسلامي سيبدأ في 26 مارس / آذار القادم.
واضاف احمدي : حسب الجدول الزمني فان تسجيل المرشحين للدورة الثانية عشرة للانتخابات الرئاسية يبدأ يوم 11 ابريل/ نيسان القادم، لافتا الى ان اجراء الانتخابات الرئاسية والانتخابية البرلمانية التكميلية والانتخابات البلدية ستجري يوم 19 مايو / ايار 2017.





 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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