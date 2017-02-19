وافادت وكالة مهر للأنباء ان رئيس لجنة الانتخابات بوزارة الداخلية "علي اصغر احمدي" اوضح في مقابلة متلفزة، انه استنادا الى القانون الحالي للمجالس البلدية ، فان تسجيل اسماء المرشحين للدورة الخامسة للانتخابات البلدية في المدن والقرى سيبدأ 20 مارس/ آذار المقبل، كما ان تسجيل اسماء المرشحين للانتخابات التكميلية لمجلس الشورى الاسلامي سيبدأ في 26 مارس / آذار القادم.

واضاف احمدي : حسب الجدول الزمني فان تسجيل المرشحين للدورة الثانية عشرة للانتخابات الرئاسية يبدأ يوم 11 ابريل/ نيسان القادم، لافتا الى ان اجراء الانتخابات الرئاسية والانتخابية البرلمانية التكميلية والانتخابات البلدية ستجري يوم 19 مايو / ايار 2017.











