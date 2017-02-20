قال "مايك بنس" نائب الرئيس الأمريكي: إن واشنطن لن تعترف بما سماه الاحتلال الروسي لشبه جزيرة القرم جنوب أوكرانيا، بأي شكل من الأشكال.

جاء ذلك خلال لقاء بنس بالرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، في مدينة ميونيخ الألمانية على هامش مؤتمر الأمن الدولي، بحسب بيان صادر عن البيت الأبيض.

وتناول بنس وبوروشينكو خلال اجتماعهما مستجدات الأزمة شرق أوكرانيا بشكل مفصل.

ووفقا للبيان فقد أعرب بنس عن قلقه حيال تصاعد العنف في الشرق الأوكراني.

وعكس بنس السياسة الدبلوماسية الجديدة للإدارة الأمريكية التي كانت ضبابية خصوصا إزاء الملفات الكبرى، وذكر أن بنس تحدث بلغة حازمة بشأن دعم بلاده للحلفاء.

تقارب تركي أمريكي

من جانبها قالت مصادر بمكتب رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم: إن مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي أبلغ يلدريم أن واشنطن حريصة على بداية جديدة للعلاقات بين البلدين بعد أن توترت العلاقات في عهد إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

واجتمع بنس ويلدريم على هامش مؤتمر أمني في ميونيخ بألمانيا وبحثا تحسين العلاقات وزيادة التعاون في مكافحة الإرهاب والحاجة للعمل معا على إيجاد حل دائم في سوريا.

وقال يلدريم لبنس: إن خطوات الولايات المتحدة نحو تلبية مطالب تركيا بشأن فتح الله غولن رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة والذي تتهمه تركيا بأنه وراء محاولة انقلاب في يوليو تموز ستمهد الطريق أمام بداية جديدة للعلاقات بين البلدين.

وكانت العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا قد تدهورت بشدة منذ محاولة الانقلاب الفاشلة. وتملك تركيا ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي وهي عنصر حيوي في حرب تقودها الولايات المتحدة على تنظيم داعش في سوريا والعراق.

ويريد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والحكومة تسلم غولن الذي يقيم في منفاه الاختياري في بنسلفانيا منذ 1999. وينفي غولن أي دور له في محاولة الانقلاب.

وغضبت أنقرة كذلك من دعم الولايات المتحدة لمقاتلين أكراد يقاتلون تنظيم داعش في سوريا. وترى تركيا في المقاتلين الأكراد امتدادا لحزب العمال الكردستاني المحظور الذي شنّ تمردا منذ ثلاثة عقود للمطالبة بالحكم الذاتي للأكراد في جنوب شرق تركيا وكان وراء عدة هجمات في الفترة الأخيرة.

ويعتقد إردوغان أن العلاقات ستتحسن في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقالت مصادر من مكتب إردوغان أن اتصالا هاتفيا بين الرئيسين في وقت سابق هذا الشهر كان إيجابيا جدا.

فرنسا تحذر الولايات المتحدة من إضعاف أوروبا

من جهته قال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت في مقابلة مع صحيفة جورنال دو ديمانش الأحد إن أي محاولة أميركية لتقسيم الأوروبيين محكوم عليها بالفشل لأن واشنطن تفتقر إلى القدرة على تعويض المزايا التي يمنحها الاتحاد الأوروبي لأعضائه.

وسئل إيرولت عن عدم وجود وحدة بين الأوروبيين من وجهة نظر الرئيس الأميركي دونالد ترامب العالمية فقال إن الوضع يتغير وبشكل أساسي بسبب "الهجمات المتكررة" من جانب ترامب ضد أوروبا.

وقال: أراهن أن أي محاولة لتقسيم وحكم الأوروبيين لن تنجح. بالنسبة للولايات المتحدة فهي لا تملك بالتأكيد القدرة على تعويض المزايا التي يوفرها الاتحاد الأوروبي لأعضائه.

حتى (رئيسة الوزراء البريطانية) تيريزا ماي أحست أنها مضطرة أن تقول -رغم انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي- أن في مصلحة الولايات المتحدة وجود أوروبا قوية كشريك.

وقال أيضا: إن فرنسا لن تقبل أي تدخل خارجي سواء كان روسيا أو أمريكيا في انتخابات الرئاسة التي تجري في فرنسا في أبريل ومايو.

وأضاف: بعض التوجهات أو التصريحات ربما تلمح إلى أن الولايات المتحدة وروسيا تريدان إضعاف أوروبا.

وقال إنه كمثال أبدت روسيا تفضيلها لمرشحين فرنسيين يمينيين مثل المرشح المحافظ فرانسوا فيون والزعيمة اليمينية المتطرفة مارين لوبان في حين واجه المرشح الوسطي المستقل إيمانويل ماكرون هجمات إلكترونية.

وقال إيرولت: هذا الشكل من التدخل في الحياة الديمقراطية الفرنسية غير مقبول.. فرنسا لن تقبل والفرنسيون لن يقبلوا أن يُملى عليهم خيارهم.