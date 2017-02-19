  • الأحد ٢٢ جمادی الاولی ١٤٣٨
  • الأحد , فبراير 19, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 187898 تاريخ النشر: شباط 19, 2017 الوقت: 17:53 الاقسام: محليات  
الرئيس روحاني يأمر بمتابعة ازمة التلوث في خوزستان

الرئيس روحاني يأمر بمتابعة ازمة التلوث في خوزستان

عقد الرئيس الايراني حسن روحاني اجتماعا استثنائيا اليوم لبحث أزمة التلوث في محافظة خوزستان مؤكدا على ضرورة تكثيف الجهود لحل المشاكل العالقة بأقصى سرعة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن الرئيس الايراني حسن روحاني أكد خلال اجتماع استثنائي لمناقشة أزمة التلوث في محافظة خوزستان بحضور مساعد رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ومحافظ خوزستان على ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمواجهة أزمة التلوث في محافظة خوزستان.
وطالب الرئيس روحاني الجهات المعنية  باتخاذ خطوات جادة وسريعة لاعادة الخدمات الى محافظة خوزستان، منوها الى إن الحكومة حريصة على حل يضمن راحة المواطنين وصحتهم.
وثمن الرئيس روحاني صبر وتحمل المواطنين في محافظة خوزستان مؤكدا إن الجهات المختصة ستعمل على الفور لتحسين الأوضاع وتعويض المواطنين عن الخسائر التي ألمت بهم في الفترة الأخيرة.


 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/1676 sec