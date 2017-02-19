وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن الرئيس الايراني حسن روحاني أكد خلال اجتماع استثنائي لمناقشة أزمة التلوث في محافظة خوزستان بحضور مساعد رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ومحافظ خوزستان على ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمواجهة أزمة التلوث في محافظة خوزستان.

وطالب الرئيس روحاني الجهات المعنية باتخاذ خطوات جادة وسريعة لاعادة الخدمات الى محافظة خوزستان، منوها الى إن الحكومة حريصة على حل يضمن راحة المواطنين وصحتهم.

وثمن الرئيس روحاني صبر وتحمل المواطنين في محافظة خوزستان مؤكدا إن الجهات المختصة ستعمل على الفور لتحسين الأوضاع وتعويض المواطنين عن الخسائر التي ألمت بهم في الفترة الأخيرة.





