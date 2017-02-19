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رقم الخبر: 187897 تاريخ النشر: شباط 19, 2017 الوقت: 17:54 الاقسام: اقتصاد  
إيجاد 700 ألف فرصة عمل جديدة في البلاد
خلال العام الإيراني المقبل

إيجاد 700 ألف فرصة عمل جديدة في البلاد

قال وزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي علي ربيعي: انه سيتم ايجاد 700 ألف فرصة عمل جديدة خلال العام الايراني المقبل (يبدأ في 21 آذار/ مارس).

وأعرب الوزير ربيعي، في حوار متلفز يوم السبت، عن أمله بخلق مليون فرصة عمل جديدة خلال العام المقبل، موضحاً ان خلق 700 ألف فرصة عمل جديدة هو أمر مؤكد. ووصف ربيعي الاقتصاد المقاوم بمثابة الدليل على الطريق، موضحاً انه وفق الدراسات الناجزة، فان مسار التنمية الاقتصادية وتقديم الخدمات في الأرياف قد شهد سيراً صعودياً منذ عام 2013. ولفت الى أن 700 ألف فرصة عمل قد تم ايجادها في عام 2015، كما تم ايجاد 630 ألف فرصة عمل جديدة لغاية صيف عام 2016.

وأشار ربيعي الى أن معدل مشاركة القوى العاملة في البلاد يبلغ أكثر من 40 و4 بالعشرة، حيث ان عددهم يساوي 26 مليوناً و370 ألف نسمة. وأوضح ان أكثر من مليون و200 ألف شخص وخريج جامعي يدخلون أسواق العمل في ايران سنوياً.

 
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