وأعرب الوزير ربيعي، في حوار متلفز يوم السبت، عن أمله بخلق مليون فرصة عمل جديدة خلال العام المقبل، موضحاً ان خلق 700 ألف فرصة عمل جديدة هو أمر مؤكد. ووصف ربيعي الاقتصاد المقاوم بمثابة الدليل على الطريق، موضحاً انه وفق الدراسات الناجزة، فان مسار التنمية الاقتصادية وتقديم الخدمات في الأرياف قد شهد سيراً صعودياً منذ عام 2013. ولفت الى أن 700 ألف فرصة عمل قد تم ايجادها في عام 2015، كما تم ايجاد 630 ألف فرصة عمل جديدة لغاية صيف عام 2016.

وأشار ربيعي الى أن معدل مشاركة القوى العاملة في البلاد يبلغ أكثر من 40 و4 بالعشرة، حيث ان عددهم يساوي 26 مليوناً و370 ألف نسمة. وأوضح ان أكثر من مليون و200 ألف شخص وخريج جامعي يدخلون أسواق العمل في ايران سنوياً.