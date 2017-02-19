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رقم الخبر: 187896 تاريخ النشر: شباط 19, 2017 الوقت: 17:31 الاقسام: اقتصاد  
طهران: الغاز الصخري الأميركي لا يهدد صناعتنا البتروكيماوية

طهران: الغاز الصخري الأميركي لا يهدد صناعتنا البتروكيماوية

قالت المديرة التنفيذية للشركة الوطنية الايرانية للبتروكيماويات: ان الغاز الصخري الأميركي لا يشكل تهديداً في تنمية صناعتنا البتروكيماوية في غضون السنوات العشر المقبلة على الأقل وفق خطة الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية الايرانية.

وأضافت مساعدة وزير النفط، مرضية شاهدائي، اليوم الأحد: ان سعر الغاز المستخدم كمادة أولية في هذا الحقل الصناعي الوطني أدنى كلفة من الغاز الصخري، لذلك فانه لا يشكل حالياً أي تهديد في تنمية هذا الحقل الصناعي في البلاد.

يشار الى أن أميركا رفعت مؤخراً إنتاج الغاز الصخري مما زاد من المادة الخام في صناعتها البتروكيميائية وتسعى لتصدير الغاز الطبيعي الى أسواق آسيا وأوروبا.

 
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