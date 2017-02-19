ارتفع حجم صادرات ايران من النفط الخام إلى كل من فرنسا والهند وتركيا وكوريا الجنوبية في الشهر الأول من العام الميلادي الحالي مقارنة بالشهر الأخير من العام الماضي.

وارتفع حجم صادرات ايران الى فرنسا بزيادة 70 ألف برميل يومياً، حيث بلغ حجم الصادرات الى هذا البلد 180 برميلاً يومياً. كما ارتفع حجم صادرات النفط الايراني الى كوريا الجنوبية وتركيا بزيادة 60 و20 ألف برميل يومياً على التوالي، حيث بلغ حجم التصدير الى كوريا الجنوبية 180 ألف برميل، وإلى تركيا 210 آلاف برميل. وشهد حجم صادرات ايران من النفط الخام الى الهند ارتفاعاً هذا الشهر، حيث بلغ من 280 ألف برميل الى 570 ألف برميل يومياً.

في المقابل، شهدت صادرات ايران من النفط الخام الى الصين واليابان وايطاليا انخفاضاً هذا الشهر. وتشير الإحصائيات العامة بأن حجم تصدير ايران من النفط والسوائل الغازية شهد ارتفاعاً منذ مجيء الحكومة الحادية عشرة، حيث بلغ هذا الحجم من مليون و200 ألف برميل في السنة الأولى لتولي الحكومة السلطة إلى ملونين و800 ألف برميل حالياً.