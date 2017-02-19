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رقم الخبر: 187894 تاريخ النشر: شباط 19, 2017 الوقت: 17:30 الاقسام: اقتصاد  
وفد إقتصادي من جمهورية آذربايجان سيزور إيران

وفد إقتصادي من جمهورية آذربايجان سيزور إيران

من المقرر أن يبدأ وفد اقتصادي من جمهورية آذربايجان برئاسة وزير الاقتصاد شاهين مصطفى أوف، بزيارة الى الجمهورية الاسلامية الايرانية في 22 شباط/ فبراير الجاري لبحث آفاق التعاون الثنائي مع ايران.

ويضم الوفد الاقتصادي الآذربايجاني مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين، حيث سيزور محافظتي أردبيل وآذربايجان الغربية لعقد الملتقى الاقتصادي المشترك بحضور رجال الأعمال الايرانيين في مدينتي أردبيل وأرومية.

 
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