وفد إقتصادي من جمهورية آذربايجان سيزور إيران من المقرر أن يبدأ وفد اقتصادي من جمهورية آذربايجان برئاسة وزير الاقتصاد شاهين مصطفى أوف، بزيارة الى الجمهورية الاسلامية الايرانية في 22 شباط/ فبراير الجاري لبحث آفاق التعاون الثنائي مع ايران.