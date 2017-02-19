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رقم الخبر: 187893 تاريخ النشر: شباط 19, 2017 الوقت: 17:28 الاقسام: محليات  
لاريجاني للميادين: نرحب بالحوار المباشر مع الدول العربية دون شروط مسبقة
معلناً ان ايران تتجه الى حلف استراتيجي مع روسيا

لاريجاني للميادين: نرحب بالحوار المباشر مع الدول العربية دون شروط مسبقة

رحّب رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني بالحوار المباشر مع الدول العربية وعلى رأسها السعودية، ولكن "دون شروط مسبقة".

وأعلن لاريجاني في حديث مع الميادين أن ايران تتجه إلى حلف استراتيجي مع روسيا في المنطقة. ورأى أن إلغاء الاتفاق النووي سيعيد الأمور إلى المربعِ الأول.
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قال في وقت سابق قبيل مغادرته طهران في جولة شملت الكويت وسلطنة عُمان: إن أساس السياسة الخارجية الإيرانية قائمة على حسن الجوار مع الجيران والحفاظ على أمن المنطقة، وأشار إلى أن التخويف من إيران والتخويف من (الشيعة) والتخويف من (السنة) والتخويف من الجار (أمور مصطنعة من قبل الأجانب).
كذلك أكّد الرئيس الإيراني أنه يمكن حل سوء التفاهم الموجود بالحوار، معتبراً أن أمن المنطقة يجب أن يتم توفيره من قبل دول المنطقة التي تتمتع بدرجة وعي كاف، وحضور الأجانب مضر في هذا الاطار.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/الميادين
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