وأعلن لاريجاني في حديث مع الميادين أن ايران تتجه إلى حلف استراتيجي مع روسيا في المنطقة. ورأى أن إلغاء الاتفاق النووي سيعيد الأمور إلى المربعِ الأول.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قال في وقت سابق قبيل مغادرته طهران في جولة شملت الكويت وسلطنة عُمان: إن أساس السياسة الخارجية الإيرانية قائمة على حسن الجوار مع الجيران والحفاظ على أمن المنطقة، وأشار إلى أن التخويف من إيران والتخويف من (الشيعة) والتخويف من (السنة) والتخويف من الجار (أمور مصطنعة من قبل الأجانب).

كذلك أكّد الرئيس الإيراني أنه يمكن حل سوء التفاهم الموجود بالحوار، معتبراً أن أمن المنطقة يجب أن يتم توفيره من قبل دول المنطقة التي تتمتع بدرجة وعي كاف، وحضور الأجانب مضر في هذا الاطار.



