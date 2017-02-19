بحث المدير العام للشركة الوطنية الإيرانية للنفط، مع المدير العام لشركة (ساينوبك) الصينية، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال صناعات المنبع النفطية.

وأكد علي كاردر، خلال الإجتماع، على أن كلا الشركتين لديهما خلفية من التعاون البناء في مجال المشاريع النفطية، مشدداً على أن الأولوية بالنسبة لشركة النفط الإيرانية هي عقد إتفاقيات في إطار النماذج الجديدة للعقود النفطية واستخدام التقنيات الحديثة في تطوير الميادين النفطية المشتركة. ودعا كاردر الشركة الصينية للمشاركة في مناقصة ميدان آزادكان النفطية التي ستنظم قريباً.

بدوره، أكد وانغ يوبو أن الشركة الصينية تمتلك أحدث التقنيات في صناعات المنبع والمصب والتكرير والبتروكيماويات إلى جانب إمكانيات ضخمة ‌في مجال النقل البحري، مشيراً إلى حرصها على تعزيز التعاون النفطي مع إيران. وصرح بأن (ساينوبك) تدعم صناعة النفط الإيرانية في مجال التقنيات الحديثة في ظل مكانتها العالية في مجال توفير الأيدي العاملة والتمويل.