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|رقم الخبر: 187891
|تاريخ النشر: شباط 19, 2017
|الوقت: 17:28
|الاقسام: اقتصاد
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طهران تستقطب 230 مليون دولار من الإستثمارات
أعلن المدير التنفيذي للمناطق الصناعية في طهران عن إستقطاب 230 مليون دولار من الإستثمارات الأجنبية خلال العام الإيراني الجاري (بدأ 20 مارس/ آذار 2016).
وأشار محمد رضا قاهري، اليوم الأحد، إلى أهمية إجتذاب الإستثمارات الأجنبية في تطوير الصناعات في العاصمة طهران، قائلاً: ان طهران تمكنت من جلب 230 مليون دولار من الإستثمارات الأجنبية خلال الفترة المذكورة وتسعى حالياً لتوفير الأرضية الخصبة للمشاركة الأجنبية ونقل التجارب الدولية إلى الصناعات.
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