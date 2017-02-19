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رقم الخبر: 187891 تاريخ النشر: شباط 19, 2017 الوقت: 17:28 الاقسام: اقتصاد  
طهران تستقطب 230 مليون دولار من الإستثمارات

طهران تستقطب 230 مليون دولار من الإستثمارات

أعلن المدير التنفيذي للمناطق الصناعية في طهران عن إستقطاب 230 مليون دولار من الإستثمارات الأجنبية خلال العام الإيراني الجاري (بدأ 20 مارس/ آذار 2016).

وأشار محمد رضا قاهري، اليوم الأحد، إلى أهمية إجتذاب الإستثمارات الأجنبية في تطوير الصناعات في العاصمة طهران، قائلاً: ان طهران تمكنت من جلب 230 مليون دولار من الإستثمارات الأجنبية خلال الفترة المذكورة وتسعى حالياً لتوفير الأرضية الخصبة للمشاركة الأجنبية ونقل التجارب الدولية إلى الصناعات.

 
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