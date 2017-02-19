أعلن المدير التنفيذي للمناطق الصناعية في طهران عن إستقطاب 230 مليون دولار من الإستثمارات الأجنبية خلال العام الإيراني الجاري (بدأ 20 مارس/ آذار 2016).

وأشار محمد رضا قاهري، اليوم الأحد، إلى أهمية إجتذاب الإستثمارات الأجنبية في تطوير الصناعات في العاصمة طهران، قائلاً: ان طهران تمكنت من جلب 230 مليون دولار من الإستثمارات الأجنبية خلال الفترة المذكورة وتسعى حالياً لتوفير الأرضية الخصبة للمشاركة الأجنبية ونقل التجارب الدولية إلى الصناعات.