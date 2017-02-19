وخلال الجلسة العلنية التي عقدها مجلس الشورى الإسلامي اليوم الأحد صوت 74 نائباً بتأييد فحوى استجواب وزير الطرق وبناء المدن فيما عارضه 176 نائباً وامتنع 5 نواب آخرين عن التصويت مما سمح له بمواصلة أداء مهامه في وزارة الطرق.

وخلال الكلمة التي ألقاها في الإجتماع قدم آخوندي اعتذاره للشعب الإيراني وأعضاء مجلس الشورى الإسلامي على حادث اصطدام قطارين للركاب في منطقة هفت خوان دامغان والذي أسفر عن سقوط 49 ضحية.

يذكر إن طلب استجواب وزير الطرق وبناء المدن تم تقديمه في مجلس الشورى الإسلامي الثلاثاء الماضي وقد أعلن آخوندي في تلك الفترة عن استعداده للحضور إلى مقر المجلس من أجل الإستجواب متى ما استدعي الأمر ذلك.

* وزير الطرق يعتذر للشعب لوقوع حوادث مؤلمة نجمت عن إهمال من قبل وزارته



من جانبه، قدّم وزير الطرق وبناء المدن عباس اخوندي اعتذاره للشعب الايراني ونواب مجلس الشورى الاسلامي بسبب إهمال الوزارة والاجهزة المعنية بها مما ادى الى وقوع عدة حوادث مؤلمة بما فيها حادث اصطدام قطارين اسفر عن مقتل 49 مواطنا.

وجاء اعتذار الوزير اخوندي اليوم الاحد خلال الجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامي والتي عقدت لاستجوابه فيما يتعلق بوقوع حوادث مؤلمة خلال الاشهر الماضية .

واشار اخوندي إلى حادث اصطدام قطارين في نوفمبر الماضي بمحطة هفت خوان قرب مدينة سمنان (شمال شرق ايران) والذي خلف 49 قتيلا، الى جانب اندلاع النيران في مبنى 'بلاسكو' التجاري وسط طهران والذي راح ضحيته 18 من رجال الاطفاء والمواطنين، مقدما اعتذاره للشعب الايراني لإهمال وزارته والأجهزة المعنية بهذا الشأن.

