* شيخ الاسلام: دعم الانتفاضة خيار استراتيجي لإنهاء الاحتلال * بروجردي: طهران تدعم كل من يقف بوجه (اسرائيل).. وعلي جميع الفصائل الفلسطينية أن تكون يداً واحدة * قيادي في لجان المقاومة الفلسطينية: الدعم الايراني اوصلنا لتصنيع الصواريخ وحفر الانفاق

تحتضن طهران الثلاثاء، المؤتمر الدولي السادس لدعم الانتفاضة الفلسطينية وبهذه المناسبة اعتبر مستشار وزير الخارجية الإيراني حسين شيخ الإسلام، إن هذا المؤتمر هو باكورة نقاش عربي وإسلامي لتعزيز التفاهم حول القضية الفلسطينية.

وأوضح شيخ الإسلام في تصريح صحفي، أن حل القضية الفلسطينية هو مفتاح الاستقرار للمنطقة، معتبرًا إن (إسرائيل) هي العدو الحقيقي الذي ينبغي العمل على إزالته بكل الأدوات.

وأكد ضرورة العمل على دعم الانتفاضة بكل السبل، كونها الخيار الاستراتيجي لإنهاء الاحتلال في المنطقة.

وأضاف: نحن بحاجة للجلوس معا لنناقش أزماتنا وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أنها أكبر من أي خلاف بين إيران وأي دولة أخرى في المنطقة.

وفي سياق متصل، رأى شيخ الإسلام أن الانتخابات الداخلية لحركة حماس هو شأن داخلي للحركة لا تعلق عليه الجمهورية الإسلامية، فالحركة تختار قيادتها وفق ما تشاء.

من جانبه أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي علاء الدين بروجردي وجود مؤامرة إسرائيلية أميركية لتطبيع العلاقات بين دول المنطقة وإسرائيل بهدف القضاء على الانتفاضة معتبرا السكوت عن جرائم الكيان الصهيوني بحق الفلسطينيين خيانة كبرى.

وأكد بروجردي في مقابلة مع قناة الميادين عشية انطلاق اعمال المؤتمر الدولي السادس لدعم الانتفاضة الفلسطينية في طهران، أن القضية الفلسطينية ستنتصر وأن الشعب الفلسطيني سينتصر وأن طهران ستدعم كل من يقف في وجه إسرائيل.

واعتبر أن على جميع الفصائل الفلسطينية أن تكون يداً واحدة معتبرا أن أطفال الحجارة هم من يدافعون عن فلسطين.

وقال: إنه لا يمكن السكوت عن جرائم الكيان الصهيوني بحق الفلسطينيين.

وتابع: نحن ندعم حماس في كل حال بوصفها حركة مقاومة ونمدها بما تريد للعمل على إزالة (إسرائيل).

من جانبه قال علي الشيشنية، القيادي في لجان المقاومة الفلسطينية: إن الحصاد الذي اوصلنا الى تصنيع الصواريخ وحفر الانفاق كله بفعل المساندة الايرانية الكريمة ومن كل حر مقاوم وكل حر خارج هذه المنظومة الفلسطينية وهذه القضية الفلسطينية، الذي هو مهتم فيها وبالأصل هو يدعم القضية الفلسطينية.

وأكد علي الشيشنية أن الحركة تأخذ التهديدات الاسرائيلية على محمل الجد، مؤكدا نحن نضع انفسنا رهن الاشارة للمقاومين وللمقاومة الفلسطينية فاذا ما فكر الاحتلال الصهيوني بارتكاب أي حماقة باستهداف كافة مناحي الحياة في قطاع غزة فستكون الكلمة الفصل للمجاهدين الذين يسطّرون كل يوم اروع ملامح الصمود والتحدي امام العدو الصهيوني.

وأوضح الشيشنية في حوار خاص مع وكالة انباء فارس، أن هنالك تنسيقا ً واضحا على الارض بين فصائل المقاومة وتتجلى في الوقع الميداني الذي يأتي ضمن لجان التواصل الفصائلي على الارض وغرف العمليات التي نفذتها فصائل وقادة العمل المقاوم المجاهدين على الارض حتى يفاجأ هذا العدو بما تدخره المقاومة في الايام القادمة اذا ما فكر بارتكاب أي حماقة ضد ابناء شعبنا.

وقال الشيشنية: نحن نعتبر الدعم الايراني أساسي واصيل لأبناء شعبنا فهذا الدعم هو الذي افرز الخير للمقاومين.

وأضاف: كل الاحترام للجمهورية الاسلامية الايرانية على موقفها الواضح وإسهامها ودعمها المستمر الغير منقطع لقضيتنا الفلسطينية والمجاهدين على ارض فلسطين.



