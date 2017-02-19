استمد الحكيم من ذات الواقع وبكل تفاصيله المملة، فصول روايته "عودة الروح". بل أن من يقرأ ويتابع ليس الروايتين الآنفتين فحسب، إنما أغلب روايات ومسرحيات توفيق الحكيم، سوف يجد فيها أحداثاً ووقائع حقيقية هي أقرب في نفس الوقت وبما لا يقبل الشك، الى حياة الحكيم نفسه.

أن من ضمن ما تطرق إليه الحكيم في "عودة الروح"، هو ما كان سائداً ولا يزال في المجتمعات الشرقية من الاعتقادات والتقاليد التي أثرت بشكل كبير على حياة الناس، ونالت في مراحل طويلة من عهودهم، من سبل تقدمهم وإدراكاتهم واستيعاباتهم، لأمور لم تنحصر في الشئون السياسية للبلد فقط، ولا الاقتصادية له، إنما انحصرت في الشئون الاجتماعية والثقافية أيضاً، وهذا كان ديدن توفيق في معظم رواياته، أو مسرحياته، لأن يبرزه على خشبة المسرح أحياناً، أو في ذهن القارئ أغلب الاحيان.

وعلى سبيل المثال، في الحوار الذي جرى بين "زنوبة"، إحدى العناصر البارزة في "عودة الروح"، وجارتها، نلاحظ مدى سيطرة تلك العادات والتقاليد على أفكار المجتمع، وانعكاساتها السلبية وتداعياتها عليه:

(ألقت " زنوبة" نظرة على عيني الطفل التي كاد يأكلها الرمد؛ وقالت:

- ألم تذهبي به الى الحكماء؟

فرفعت المرأة رأسها، والتفتت الى "زنوبة" إلتفاتة المحتج وقالت بصوت المعرفة والثقة الكاملة:

- حكماء؟ وهل تظني أنهم يعرفون شيئاً؟ فأنا لم أبق حكيماً إلا وجربته، وياما وصفوا لي من العسل الاسود وكحل البنت والششم المغربي والدود العلق ولبخة سبلة الحمار الساخنة، وكل هذا لم ينفع ولم يشفع.

فسكتت زنوبة لحظة ثم سألتها في بساطة:

- والشيخ سمحان يعرف في العينين؟

فمصمصت المرأة بفمها أسفاً لجهل زنوبة، وقالت وهي تهز رأسها المغطاة بالملاءة السوداء:

- يعرف؟ أتسألي يعرف أم لا؟ يبدو عليك يا ستي أنك لم تسمعي به؟ إنه مجرب، فبعد الحجاب الذي عمله لي، أتاني الحمل).

وفي موضع آخر كتب الحكيم يقول:

(صاح "عبده" بزنوبة:

- مستحيل، فلوس تبقى في ايدك، بعد اليوم مستحيل! يكفي، لا نطيق هذه الحاجات! يكفي، أكل يشبه الزفت، وفلوس ضايعة في السحر، فلوسنا ضايعة، ميزانيتنا رايحة كلها في السحر للعرسان!!

فصاحت زنوبة محتجة، ولكن "عبده" أسكتها صارخاً:

- هص ولا كلمة ! حضرتك فاهمة إننا مغفلين، كلنا عارفين بأنك توفري وتدبري من المصروف، وتضيعيه على المنجمين والدجالين يا جاهلة. بدلاً من أن تحرمينا و تصرفين الميزانية على العفاريت، أصرفي علينا فنحن أولى).

إذن، أراد توفيق الحكيم من رواية أو مسرحية "عودة الروح" أن يؤشر الى طبيعة المجتمع المصري على وجه الخصوص، وبالتحديد حياة الناس التي كانت عبارة عن صخب وضجيج ممزوج بالعواطف والاحلام، فتراهم كلهم متعارفون، وكلهم يختلفون الى ذات الطباع وذات العادات، ويجتمعون في قهوة المعلم شحاته، كي يؤدوا فريضة لابد لهم منها؛ ألا وهي فريضة الضحك؛ وكأن هؤلاء الناس لا صناعة لهم غير الضحك؛ وأنهم لم يخلقوا لغيره.

وعندما أراد "محسن" السفر الى الأرياف، قرر أن يرافقه "حنفي" معه الى المحطة، ليحمل بعض المتاع عنه، لكن "حنفي" يتأخر في النهوض، ورغم ذلك يرافق محسن، وفي المحطة يطلب محسن من حنفي أن يذهب لقطع التذكرة قبل أن يأتي القطار، ويذهب حنفي، وتمضي ربع ساعة وحنفي لم يعد، ويتململ محسن في موقفه وينظر الى الساعة في قلق، خاصة وقد رأى المسافرين يهرعون أفواجاً الى القطار الواقف، ومضت دقائق أخرى، وبقي على تحرك القطار خمس دقائق ولم يظهر حنفي.

ودق الجرس الاول، فالتفت محسن يميناً وشمالاً مضطرباً باحثاً بعينيه، ولكن حنفي لم يبد له أثر، ومرّ الوقت، والناس المتأخرون يجرون بسرعة نحو القطار، والحمالون يصيحون أن لم يبق غير دقيقة، وأخذ محسن في يأس ينظر الى عقرب الساعة الكبيرة التي فوق رأسه، وأخيراً صاح العامل: انتبه لقدميك وابتعد قليلاً، ثم صفر القطار وتحرك رويداً رويداً، وغادر المحطة، حتى اختفى عن الانظار، كل ذلك وحنفي لم يرجع بعد ...

كظم محسن غيظه وأراد أن يستدعي حمالاً يعهد إليه بأمر العفش، ريثما يذهب هو للبحث عن حنفي، وإذا بحنفي يظهر فجأة والتذكرة في فمه وهو يتصبب عرقاً، فلما دنا من محسن، مدّ له يده بالتذكرة وصاح به:

- خذ اركب القطار فلم يتبق لك وقت!

فنظر إليه محسن نظرة باردة وقال له بفتور وغيظ:

- وأين هو القطار؟

التفت حنفي الى حيث يقف القطار عادة فلم يره، فاطمأن وهدأ، وأخرج منديله، ومسح جبينه، وقال:

- للآن لم يأت القطار؟ ألم أقل لك بأننا نهضنا من نومنا مبكرين؟

فاستشاط محسن غضباً، وقال ساخطاً:

- لم يأت؟ من قال ذلك؟ القطار يا محترم ذهب من ساعة.

فأجابه حنفي كأنه غير مصدق:

- ماذا تقول؟ هل أنت متأكد؟

فقال له محسن ببرود:

- أين كنت؟ ممكن تقول لي أين كنت؟

فأجاب حنفي:

- يا أخي لقد ذهبت لأقطع التذكرة، فوجدت الناس مزدحمين على الشباك، ففكرت أن أجلس قليلاً على الدكة.

- أي دكة؟

- لا أدري، كانت هناك دكة بمسند.

فأضاف محسن، بسرعة في غيظ مكتوم:

- جلست على الدكة ونمت قليلاً !!

هذا المشهد وكل المشاهد الاخرى المستمدة من الواقع المصري بكل تفاصيلها الدقيقة، هي التي أكسبت كتابات توفيق الحكيم شهرتها التي امتدت لتجتاز حدود مصر والوطن العربي، ولتصل الى العالمية فيما بعد. فقد كانت مشاهد ذات نكهة صادقة عبرت عن معاناة ومن ثم معاناة، سادت طويلاً المجتمعات المصرية، والعربية بشكل عام.



