ذكر استطلاع أجراه معهد إيفوب للاستطلاعات لحساب صحيفة جورنال دو ديمانش إن نحو ثلثي الناخبين الفرنسيين يرغبون في انسحاب المرشح الرئاسي المحافظ فرانسوا فيون من سباق الرئاسة بعد مزاعم عن حصول زوجته على راتب على وظيفة وهمية.

وأظهر الاستطلاع الذي اعتمد على 1004 مقابلة مع ناخبين فرنسيين يومي الجمعة والسبت أن 65 في المئة ممن شملهم الاستطلاع أبدوا رغبتهم في سحب فيون ترشيحه.

وقال إيفوب إن هذه النتائج تمثل تراجعا بواقع ثلاث نقاط مئوية بالمقارنة مع استطلاع مماثل أُجرى قبل أسبوعين.

ومن بين أنصار حزب الجمهوريين الذي يتزعمه فيون أبدى 70 في المئة ممن شملهم الاستطلاع رغبتهم في أن يظل فيون مرشحا في الانتخابات وهو ما يمثل ست نقاط أعلى من الاستطلاع الذي أٌجرى قبل أسبوعين.



