أغلقت السلطات الباكستانية معبرا رئيسيا ثانيا على الحدود مع أفغانستان، ما أوقف حركة التجارة إلى البلد غير الساحلي المجاور وفاقم التوتر بين البلدين في أعقاب تفجير انتحاري دموي استهدف ضريحا في باكستان، حسبما قال مسؤولان،.

وجاء إغلاق معبر شامان الحدود في إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان بعد تفجير انتحاري في ضريح جنوبي باكستان أودى بحياة 88 شخصا.

واعتبر الأمر بمثابة أسلوب للضغط على كابل للتحرك ضد المسلحين الذين تقول باكستان إن لديهم ملاذات آمنة في أفغانستان.

وأعلن تنظيم داعش الارهابي مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف ضريح لال شاهباز قلندر في سهوان.

وشنت قوات الأمن الباكستانية عمليات واسعة في أنحاء البلد والتي قالت إنها أسفرت عن مقتل أكثر من 100 "إرهابي".

وأغلقت باكستان معبر تورخام الحدودي، والذي يربط باكستان بولاية نانغرهار في أفغانستان، بعد ساعات من التفجير، فيما أغلقت معبر شامان في وقت متأخر الجمعة، حسبما أفاد مسؤول عسكري رفيع.

وتأتي التطورات الأخيرة وسط تقارير تفيد بأن قوات باكستانية مدعومة بالمدفعية استهدفت معسكرات تابعة لجماعة المجاهدين الأحرار، وهي فصيل منشق عن حركة طالبان الباكستانية، بالقرب من الحدود الأفغانية، ما تسبب في سقوط عدد غير محدد من الضحايا المسلحين.

وتبنت الجماعة عددا من الهجمات، بما في ذلك التفجر الانتحاري الذي شهدته لاهور في 13 فبراير، وأسفر عن مقتل 7 من عناصر الشرطة و6 مدنيين.





