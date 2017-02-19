كشفت تقارير إخبارية، الأحد، عن استعداد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، تقديم عرض جديد لمدربه جوزيه مورينيو لمدة خمس سنوات، وفق ما ذكرت وسائل إعلام بريطانية.

كشفت تقارير إخبارية، الأحد، عن استعداد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، تقديم عرض جديد لمدربه جوزيه مورينيو لمدة خمس سنوات، وفق ما ذكرت وسائل إعلام بريطانية.

وأفادت صحيفة "الصن" البريطانية، أن النادي يسعى إلى أن يتولى المدرب البرتغالي خطة تطوير الفريق، التي تقدر قيمتها بمليار جنيه إسترليني.

تجدر الإشارة إلى أن مورينيو يرتيط حاليا بعقد لمدة ثلاث سنوات مع النادي الإنجليزي، وهو قابل للتجديد لعام إضافي مقابل 10 ملايين جنيه إسترليني سنويا.

ومن المتوقع أن يرتفع هذا الأجر السنوي إلى 12 مليون جنيه إسترليني في العقد الجديد المرتقب.





